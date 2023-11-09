Перша леді та представники Українського інституту відвідали університет Сорбонна: підписано меморандум про співпрацю та передано книги до бібліотеки

Перша леді України Олена Зеленська та генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко відвідали Сорбонну – один із найстаріших університетів світу. Український інститут підписав з університетом меморандум про співпрацю – тепер там знову розвиватимуться українознавчі програми.

Олена Зеленська наголосила, що з 2012 року в Сорбонні не було українських студій, водночас тут діють магістерські програми з вивчення російської культури. Після зустрічі з президенткою університету Наталі Драш-Темам перша леді висловила сподівання, що курс україністики з’явиться.

«Було б справедливо, якби у світі вивчалася культура тих народів, які довгі століття перебували під впливом російської, а потім радянської імперій. Цих народів дуже багато. Сподіваюся, колись так само вивчатимуть кримськотатарський народ – один із поневолених Росією, а тепер вигнаний нею з Криму. Досі в Сорбонні не було україністики. Але сьогодні ми зробили крок до відновлення – університет Сорбонна підписав меморандум про співпрацю з Українським інститутом. Сподіваємося, згодом тут з’являться українські й кримськотатарські студії, програми стажувань та обмінів, присвячені Україні. З’являться фахівці, які знатимуть і розумітимуть Україну, її історію та культуру», – наголосила перша леді.

Олена Зеленська також провела зустріч з українськими та французькими студентами закладу та президенткою Сорбонни Наталі Драш-Темам. Під час виступу й дискусії перша леді подякувала закладові за прийом українських студентів, які були змушені залишити свою країну через російське вторгнення, та організацію виступів українських інтелектуалів, письменників, правозахисників.

Дружина Президента наголосила, що в Україні немає безпечного місця для навчання через постійні російські атаки.

«Нещодавно російська ракета зруйнувала корпус Херсонського університету. Російські бомби регулярно падають на один із наших найстаріших університетів – Харківський. Зазвичай акцентують, що в ньому навчався нобеліат Лев Ландау. Але під час війни для мене важливіше, що відбувається з нинішніми студентами. Можливо, хтось із них – майбутній Ландау. Можливо, ні. Але вони однаково мають право на життя. Натомість у Харківському університеті на спеціальній дошці пошани вже десятки імен загиблих викладачів і студентів. Хтось загинув унаслідок обстрілів рідного міста. Хтось пішов на фронт якраз для того, щоб його близьких не вибивали бомби на вулиці. Коли питають, що боронить Україна, за що воює, то, власне, саме за це: щоб студенти могли спокійно вчитися й жити у своїй країні, а не гинути під бомбами на вулицях», – сказала вона.

Олена Зеленська також передала бібліотеці університету Сорбонна українські видання з історії, мистецтва, архітектури, театру та музики.

«За час російського вторгнення про Україну дізнався весь світ – переважно зі щоденних новин. Але дуже хочеться, щоб про нас знали і з глибших джерел. З наукових праць, із книжок. Бо, якщо новини повідомляють нам, що відбувається, то книжки розповідають, чому це відбувається», – наголосила дружина Президента.

Довідка. Університет Сорбонна – державний університет у Парижі, який веде свою історичну тяглість від Паризького університету, другого найстарішого у світі (після Болонського), заснованого у 1257 році. Після масових протестів, заворушень і демонстрацій у Франції у травні 1968 року Паризький університет був розділений на 13 автономних закладів.

Сьогодні університет Сорбонна є головним і найпрестижнішим осередком гуманітарних наук у країні (історія, філософія, мовознавство, літературознавство, музикознавство, історія мистецтва, географія тощо).

Український інститут – державна установа, яка представляє українську культуру у світі та формує позитивний імідж України за кордоном.