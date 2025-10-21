Перша леді України представила в Норвегії ініціативи Фундації Олени Зеленської, спрямовані на підтримку доступу до освіти в умовах війни

Перша леді України разом із командою Фундації Олени Зеленської вперше представила діяльність Фундації у Норвегії, щоб започаткувати роботу з норвезьким бізнесом щодо спільних гуманітарних та освітніх ініціатив.

Панельна дискусія в Осло об’єднала представників провідних компаній і бізнес-асоціацій Норвегії. Основна увага – доступу українських дітей до освіти, що є одним із ключових питань у роботі Фундації.

Фундація Олени Зеленської відновлює та облаштовує укриття у школах і садочках. Це дає дітям змогу навчатися офлайн у безпечніших умовах, навіть попри постійну загрозу російських атак. Уже облаштовано 30 укриттів у школах і садочках у семи регіонах України. Ними щодня користуються понад 13 тис. дітей.

«У час, коли діти змушені навчатися під звуки сирен, освіта стала частиною нашої стійкості – тим, що допомагає відчувати зв’язок, підтримку, нормальність життя. Саме тому ми з командою моєї Фундації працюємо над тим, щоб кожна дитина мала змогу вчитися в безпечному просторі – у школі, садочку чи лікарні. Бо, зберігаючи освіту, ми зберігаємо дитинство та майбутнє», – зазначила Олена Зеленська.

Також Фундація передає учням і вчителям гаджети з освітньою метою та облаштовує осередки Школи Супергероїв у дитячих лікарнях.

«Ми у Фундації ще не маємо спільних проєктів із норвезькими партнерами, але вбачаємо в цьому великий потенціал. Нас об’єднує спільне розуміння: підтримка дітей і освіти – це про те, що формує майбутнє. Ми віримо, що разом зможемо створювати для дітей іще більше можливостей для навчання й розвитку навіть у найскладніших умовах», – наголосила директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова.

Захід організувало Норвезьке агентство з розвитку та співробітництва (Norad). Модерацію здійснила директорка відділу Програми Нансена для України Йорун Сігрід Носсум.