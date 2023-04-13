Перша леді України увійшла до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією ТІМЕ

Одне з найавторитетніших видань США – журнал TIME – включив першу леді України Олену Зеленську до переліку 100 найвпливовіших людей 2023 року.

Дружина Президента України Володимира Зеленського відкриває категорію «Лідери» в цьогорічному списку.

У статті, присвяченій Олені Зеленській, видання цитує першу леді США Джилл Байден, яка так охарактеризувала дружину Президента України: «Мати. Захисниця. Гордість її нації. Маяк надії для народу, який вона любить».

«Як сценаристка, яка працювала за кадром, вона ніколи не жадала уваги. Мати двох дітей, вона ніколи не бажала стати серцем нації під час війни. Олена Зеленська не очікувала, що стане захисником народу України, але із самовідданою мужністю відповіла на цей виклик», – зазначила Джилл Байден.

Перша леді США згадує зустріч з Оленою Зеленською торік у День матері в Ужгороді, яка відбулася лише через кілька місяців після початку повномасштабної агресивної війни Росії: «Інстинктивно ми обійнялися – дві матері, дві нації, що об’єдналися заради миру. У її напруженій усмішці я бачила, який тягар вона несла: втрачений через бомбардування сон, розповіді про звірства, яких вона ніколи не забуде. Проте в її очах була шалена рішучість і гідність, які визначали характер її народу».

Джилл Байден наголосила, що Олена Зеленська залишилася в країні, яка зазнала повномасштабної російської агресії, хоча могла б забрати сім'ю та поїхати.

«Проте вона залишається, тому що свобода й демократія потребують захисників. Вона залишається, щоб показати світові, що серце й надія можуть змусити навіть найбільшого тирана виглядати маленьким. Вона залишається заради своїх дітей – заради їхнього майбутнього й майбутнього всіх українців», – резюмувала перша леді США.

Разом з Оленою Зеленською до категорії «Лідери» увійшли Президент США Джозеф Байден, міністр фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен, канцлер Німеччини Олаф Шольц, Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, українська правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.

Крім того, у переліку 100 найвпливовіших людей TIME представлені категорії «Артисти», «Інноватори», «Кумири», «Титани», «Першопрохідці».

TIME – це глобальний медіабренд з аудиторією понад 100 мільйонів читачів в усьому світі.

Список 100 найвпливовіших людей за версією TIME складає комісія вчених, його публікують з 2004 року.