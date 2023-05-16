Перша леді України відкрила конференцію «Азійське лідерство» у Республіці Корея

Перша леді України Олена Зеленська відкрила конференцію «Азійське лідерство», яка проводиться в Сеулі (Республіка Корея) з 2005 року. Метою заходу є залучення світових лідерів до підготовки майбутніх поколінь шляхом створення платформи для обговорення найбільш актуальних глобальних проблем. Організатор конференції – південнокорейська газета «Чосон ільбо», одне з найстаріших і найвпливовіших видань країни.

Конференція слугує майданчиком для виступу та обміну думками для багатьох відомих міжнародних експертів у сфері бізнесу та підприємництва, представників світових бізнес- і фінансових структур.

Нинішній, 14-й за ліком захід, отримав назву «Азійське лідерство. Ера турбулентності: шлях до співпраці та інновацій» і присвячений, зокрема, повномасштабному вторгненню Росії в Україну.

У виступі на відкритті конференції дружина Президента зробила акцент на гуманітарних наслідках російського нападу та звернулася до народу й керівництва Республіки Корея.

«Мені часто доводиться розповідати світу, що переживає Україна через російський напад. Як діти вчать уроки в бомбосховищах, як люди ночують у метро через ракетні обстріли, як ніхто не знає, чи прокинеться зранку у своєму ліжку. Але мені не треба пояснювати це народові Кореї. Бо ви знаєте й пам’ятаєте, що таке боротися за свої життя та свободу. Дивлячись на прекрасний Сеул, важко повірити, що він колись лежав у руїнах», – сказала Олена Зеленська.

Вона розповіла, зокрема, про ситуацію в Херсоні, який перебував під російською окупацією, був звільнений, а нині переживає десятки російських обстрілів щодоби.

«Росіяни недавно обстріляли вокзал, коли звідти відправлявся звичайний пасажирський потяг, поранили працівників. Але цей потяг вирушив у рейс і прибув у місце призначення за розкладом. Його зустрічали оплесками. Ось це – про життя українців зараз.

Вони щодня ризикують бути вбитими у власному домі, на роботі, але роблять свою справу. Як цей потяг, ми мусимо йти далі», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська наголосила, що перемога України над загарбником потрібна не тільки нашій країні.

«Не маємо права бути жертвою – заради інших. Мусимо перемогти, щоб жоден диктатор не міг шантажувати сусідів ядерною зброєю чи нав’язувати іншим державам свою волю. Щоб жоден більший сусід не думав, що має право сили кривдити меншого», – сказала перша леді.

На відкритті конференції також виступили: виконавчий директор «Чосон ільбо» Панг Санг Хун, Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль, колишній Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, спеціальні відеозвернення зробили екс-спікер Палати представників США Ненсі Пелосі та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Зокрема, Юн Сок Йоль сказав: «Я хочу попросити міжнародну спільноту ще раз засудити дії Росії на території України. Міжнародна спільнота має підтримати Україну. Це означає підтримку миру та забезпечення світового порядку. Це допоможе зберегти стабільність у світі».