Перша леді України закликала учасників 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН зробити ментальне здоров’я глобальним пріоритетом

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у заході на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, присвяченому ментальному здоров’ю.

У виступі дружина Президента поділилася досвідом створення Всеукраїнської програми ментального здоров’я, започаткованої у відповідь на стрес і виклики, які переживають українці через російську агресію.

За словами першої леді, мета Всеукраїнської програми ментального здоров’я – максимальне наближення психологічної допомоги до людей. У її межах уже понад 120 тис. українських сімейних лікарів пройшли курси ВООЗ, також працюють понад 300 центрів життєстійкості. У школах запроваджено «Уроки щастя», на яких дітей навчають розуміння емоцій та надають необхідну підтримку.

«Ми провели інформаційну кампанію, яка переконувала суспільство: турбуватися про ментальне здоров’я не соромно, а відповідально й правильно. Результат: якщо у 2022 році 46 % українців казали нам в опитуваннях, що ніколи не звернуться до психолога, нині кількість таких людей зменшилася до 22 %», – зауважила Олена Зеленська.

Перша леді наголосила, що ментальне здоров’я – це глобальний виклик, який турбує людей так само, як бідність, кліматичні зміни чи зростання цін.

«На 77-й Всесвітній асамблеї охорони здоров’я разом із Нідерландами ми стали ініціаторами резолюції, яка закріплює ментальне здоров’я як ключовий пріоритет до, під час та після надзвичайних ситуацій. Це теж – із нашого досвіду. Ми хочемо, щоб наші випробування стали внеском у глобальну стійкість і в результаті зміцнили всіх нас», – зазначила дружина Президента.

Звертаючись до міжнародної спільноти, перша леді закликала зробити ментальне здоров’я пріоритетом.

«Зробіть його частиною життя та щоденної турботи. Бо це не розкіш. Це умова виживання й майбутнього для кожного народу. Ми точно знаємо», – підсумувала Олена Зеленська.