Перша леді України зустрілася в Києві з першою леді Туреччини

Перша леді України Олена Зеленська провела в Києві зустріч з першою леді Туреччини Еміне Ердоган. Разом вони презентували турецькомовний аудіогід у Національному заповіднику «Софія Київська».

Перша леді Туреччини прибула в Україну в межах візиту Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана третього лютого. У цей день відзначається 30-та річниця встановлення дипломатичних відносин між країнами. Відповідний протокол був підписаний у 1992 році.

«Але ми знаємо, що відносини між нашими країнами почалися не 30 років тому, а мають багатовікову історію», – відзначила Олена Зеленська.

Вона також подякувала пані Еміне Ердоган за підтримку своїх ініціатив, зокрема Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся 23 серпня 2021 року в Києві.

«Не маючи реальної політичної влади, подружжя світових лідерів натомість володіють інструментарієм «м’якої сили», – переконана дружина Президента України.

Під час нинішнього візиту перші леді взяли участь у презентації аудіогіда турецькою мовою для Національного заповідника «Софія Київська». Його як пілотний проект створили Державне агентство розвитку туризму України й Турецька агенція зі співробітництва та координації (TIKA).

Перші леді зазначили, що це зустрічний крок, адже в межах ініціативи Олени Зеленської в усьому світі запущено вже понад 30 аудіогідів українською мовою, найбільше з них – у пам’ятках і музеях Туреччини.

«За підсумками минулого року Туреччина стала однією з країн, яку найбільше відвідували українці. Ми хочемо, щоб Україна так само ставала ближчою для турецьких туристів. Щоб промовляла до них знайомими словами. Бо шлях назустріч має бути двобічним. Тому я дуже рада, що відтепер, коли до нас приїжджатимуть гості з Туреччини, Софія Київська заговорить до них їхньою рідною мовою», – зазначила під час виступу Олена Зеленська.

Перша леді завершила виступ на презентації запрошенням турецькою: «Kyiv Ayasofya Katedraline hoş geldiniz!», що означає «Ласкаво просимо до Софії Київської!»

Заплановано, що найближчим часом у культурних осередках країни з’являться ще 30 турецькомовних аудіогідів. Це відбудеться в межах реалізації меморандуму про співпрацю, підписаного в серпні 2021 року. Він об'єднує трьох ключових учасників – Міністерство культури та інформаційної політики, Державне агентство розвитку туризму, MEGOGO, а також дедалі більше міжнародних партнерів.

Крім того, дружини президентів України й Туреччини обговорили наступні кроки у культурній дипломатії між країнами. Зокрема, переклад турецькою праці українського професора-сходознавця Григорія Халимоненка «Тюркська лексична скиба українського словника». Це тлумачний словник слів тюркського походження в українській мові. Надрукувати книгу планує Асоціація турецької мови.

Перша леді Туреччини Еміне Ердоган відзначила важливість цього проекту, адже «в українській мові понад три тисячі слів тюркського походження».

Очікується, що це стане початком ширшого проекту – взаємних перекладів книжок українських і турецьких письменників у обох країнах.