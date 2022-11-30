Перша леді України зустрілася з Королем Великої Британії Чарльзом ІІІ

Під час візиту до Великої Британії перша леді України Олена Зеленська зустрілася з Королем Чарльзом ІІІ.

Разом вони відвідали Український католицький собор у Лондоні, на території якого із серпня 2022 року працює Ukrainian Welcome Centre – заснований разом зі Спілкою українців центр допомоги громадянам України, які тимчасово залишили батьківщину через російську агресію.

«Уже не вперше Його Величність знаходить час і теплі слова, щоб підтримати вимушених переселенців з України: нещодавно він відвідував їх у Шотландії, ще раніше – у Румунії. Під час кожної зустрічі відчуваю, як міцнішає британська підтримка, а разом з нею – і дружба наших країн», – зазначила дружина Президента.

В Ukrainian Welcome Centre Олена Зеленська та Чарльз ІІІ поспілкувалися із представниками української громади й тимчасовими переселенцями, а також з британськими родинами, які прийняли українців. Перша леді наголосила, що під час усіх поїздок зустрічається зі співвітчизниками, які були змушені покинути батьківщину через військову агресію, дізнається про умови їхнього перебування та потреби, які вони мають у новій країні.

«Відколи Росія перейшла до тактики енергетичного терору, ми розуміємо, що ця зима буде найважчою за всі роки незалежності. Тож я вдячна за те, що бодай частина українців, особливо літні люди, діти, мають змогу перечекати холодний сезон, не ризикуючи опинитися в умовах блекауту», – сказала вона.

Олена Зеленська також відвідала London School of Economics і зустрілася зі студентами кількох місцевих вишів – молоддю з Великої Британії, Франції, інших країн, а також з українськими студентами, які здобувають вищу освіту в Лондоні.

Під час зустрічі вона розповіла про боротьбу України з російськими загарбниками та випробування, через які проходять громадяни, і наголосила, що українським студентам нині доводиться щодня виборювати право на знання, навчатися в бомбосховищах та в умовах відключення електроенергії через російські обстріли критичної інфраструктури.

«Від молоді – української, британської, світової – залежить, як ми житимемо через п’ять, десять, двадцять років. Вона визначатиме, яким шляхом підуть наші країни, буде навколо мир чи хаос. Чи порушуватимуть права людини, як це робить зараз Росія, чи, навпаки, вдасться вгамувати будь-якого агресора. Ми в Україні знаємо, як це важко – жити в підручнику історії. І водночас це можливість власноруч вписати туди людяність, підтримку й цінність людського життя», – наголосила перша леді під час виступу.