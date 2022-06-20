Перша леді в інтерв’ю The Economist застерегла світ від ставлення до агресії РФ проти України виключно як до проблеми українців

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв’ю тижневику The Economist. Дружина Президента застерегла світ від ставлення до російської агресії проти України виключно як до української проблеми.

«Маріуполь та Буча можливі в кожній країні будь-якої миті. Ми думали, що у ХХІ столітті в усіх людей у Європі однакові цінності. Але виявилося, що поряд із цивілізованими народами досі живуть агресори й воєнні злочинці», – сказала вона.

The Economist – щотижневий журнал, який видається у Великій Британії з 1843 року. 2006-го його тираж перевищив мільйон примірників. Через глобальну орієнтацію журнал вважається не виключно британським, а міжнародним.