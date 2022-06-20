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Маємо зробити ще більше для того, щоб Україна перемогла – виступ Президента Володимира Зеленського на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних досліджень
Маємо зробити ще більше для того, щоб Україна перемогла – виступ Президента Володимира Зеленського на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних досліджень

20 червня 2022 року - 17:59

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Перша леді в інтерв’ю The Economist застерегла світ від ставлення до агресії РФ проти України виключно як до проблеми українців

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Наданням зброї країни ЄС допомагають Україні витіснити агресора зі своєї землі, а не нападати на інші держави – Володимир Зеленський

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Маємо зробити ще більше для того, щоб Україна перемогла – виступ Президента Володимира Зеленського на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних досліджень

20 червня 2022 року - 17:53

Щоб не було загрози голоду, мають припинитися намагання Росії повернутися до загарбницької політики колоніалізму – виступ Президента України на засіданні Бюро Асамблеї Африканського Союзу

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Перша леді в інтерв’ю The Economist застерегла світ від ставлення до агресії РФ проти України виключно як до проблеми українців

20 червня 2022 року - 19:11

Перша леді в інтерв’ю The Economist застерегла світ від ставлення до агресії РФ проти України виключно як до проблеми українців

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв’ю тижневику The Economist. Дружина Президента застерегла світ від ставлення до російської агресії проти України виключно як до української проблеми.

«Маріуполь та Буча можливі в кожній країні будь-якої миті. Ми думали, що у ХХІ столітті в усіх людей у Європі однакові цінності. Але виявилося, що поряд із цивілізованими народами досі живуть агресори й воєнні злочинці», – сказала вона.

The Economist – щотижневий  журнал, який видається у Великій Британії з 1843 року. 2006-го його тираж перевищив мільйон примірників. Через глобальну орієнтацію журнал вважається не виключно британським, а міжнародним.

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