Перша леді в Італії взяла участь у месі, присвяченій тисячі днів повномасштабного російського вторгнення

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у спеціальній месі, присвяченій тисячі днів повномасштабного російського вторгнення, яка відбулася в римській базиліці Санта-Марія-ін-Трастевере.

Месу очолив кардинал Маттео Дзуппі. На запрошення Олени Зеленської до заходу також приєдналися перша леді Литви Діана Наусєдєнє, Сербії – Тамара Вучич та Вірменії – Анна Акопян.

«Вдячна всьому Святому Престолу, Мальтійському ордену, Італійській Республіці за цей щемкий жест солідарності й духовного єднання. Кожне слово, яке сьогодні звучало, я впевнена, відгукнулося б у кожному українському серці», – сказала дружина Президента України.

Вона також подякувала за візити, які представники Святого Престолу здійснили до України, та зусилля заради звільнення українців та українок з полону.

«Україна хоче бачити всіх своїх синів і дочок, яких ув’язнила чи викрала Росія, вдома. Україна хоче справедливого й тривалого миру, який базуватиметься на засадах міжнародного права та принципах ООН», – зазначила Олена Зеленська.

Перші леді відвідали Ватиканський папський дитячий госпіталь, який від початку повномасштабного вторгнення РФ прийняв понад 650 українських дітей.

Олена Зеленська подякувала президенту лікарні «Бамбіно Джезу» Тіціано Онесті за допомогу українським дітям і підтримку «Охматдиту», який цьогоріч у липні РФ атакувала ракетами.

Крім того, вона зустрілася з дочкою Президента Італії Лаурою Маттареллою, яка виконує обов’язки першої леді країни, і подякувала за всю надану Україні допомогу, а також запросила приєднатися до платформи Саміту перших леді та джентльменів.

«Разом ми можемо зробити багато корисного для наших країн. Зокрема, розроблена Самітом і вже презентована в ООН стратегія захисту дітей потрібна не лише Україні, а й усім країнам, які хочуть безпечного дитинства», – сказала Олена Зеленська.