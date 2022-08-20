Перша леді взяла участь у стратегічній сесії щодо створення національної системи відновлення та збереження психічного здоров’я

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у стратегічній сесії Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров’я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. До заходу приєдналися представники низки міністерств і відомств, Верховної Ради, міжнародних організацій, експерти.

Мета стратегічної сесії – залучити представників різних відомств до розробки цільових послуг із психічного здоров’я для різних груп населення.

«Загоїти психологічні рани, які залишає війна, – це також важлива частина перемоги. І це справа нашої Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Психологічна допомога має стати такою ж повсюдною, як і загальномедична. Щоб нею міг скористатися абсолютно кожен житель країни. Але при цьому потрібно розуміти, що стовідсоткових відповідей і рекомендацій нам ніхто не дасть. Бо ніхто не знає нашу ситуацію й наших людей так, як ми», – зазначила дружина Президента.

Вона закликала застосовувати людиноцентричний підхід при розробці послуг із психічного здоров’я.

«Ми повинні створити свою модель, свою унікальну систему, яка вбере все найефективніше, що є у світі, але водночас буде максимально адаптованою до нашої ситуації. І якщо ми з вами зробимо все правильно, то всі ці страшні трагедії, через які пройшов наш народ, перетворяться на його силу. А щоб зробити все правильно, треба, щоб кожен із нас бачив перед собою не статистику, а людину. Коли людина буде в центрі всього, ми станемо на правильний шлях, знайдемо правильне рішення», – наголосила Олена Зеленська.

Під час стратегічної сесії учасники працювали в командах, щоб визначити цільові групи, які можуть потребувати психологічної допомоги та психосоціальної підтримки, запропонувати послуги для цих груп, а також змоделювати маршрути для отримання послуг і визначити, як люди можуть задовольнити свої потреби. Ці напрацювання будуть використані при розробці Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Довідка. Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки – ініціатива першої леді Олени Зеленської, яка має на меті допомогти громадянам подолати пов’язаний з війною стрес і наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів. Розробку та впровадження програми координує Міністерство охорони здоров’я України у тісній взаємодії з українськими та міжнародними фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.