Перша леді взяла участь у відкритому діалозі з молоддю «Турбота про ментальне здоров'я»

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритому діалозі з молоддю «Турбота про ментальне здоров'я». Захід відбувся з ініціативи молодіжного руху Teenergizer та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Представники молоді, державних, міжнародних та неурядових організацій, а також зірки обговорили проблеми психічного здоров’я, з якими найчастіше зустрічаються підлітки та молодь.

«Скаржитися на тривогу, поганий настрій, сум у нашому суспільстві не дуже заведено. І особливо коли ти – молода людина, підліток. «Ну які в тебе можуть бути серйозні тривоги?» – каже традиційне суспільство. Та це – знецінення проблеми. Бо минулої осені ЮНІСЕФ укотре дослідив ментальне здоров’я підлітків та молоді у 21 країні. Кожен п’ятий опитаний віком від 15 до 24 років зізнався, що почувається пригніченим і не відчуває наснаги до жодних справ. Особливо на тлі пандемії, коли «зламався» звичайний режим, спосіб життя, хтось із близьких захворів, втратив роботу», – зазначила під час виступу дружина Президента.

«Працюючи з підлітками та молодими людьми в Україні та в усьому регіоні Східної Європи та Центральної Азії з 2015 року, Teenergizer спостерігає стрімке зростання попиту на підтримку психічного здоров'я серед молоді, тоді як доступність дружніх до молоді послуг у галузі психічного здоров'я на державному рівні, на жаль, залишається обмеженою», – розповіла голова правління Teenergizer Яна Панфілова.

Згідно з даними дослідження ЮНІСЕФ, підлітки найчастіше шукають психологічну допомогу в інтернеті. Тож психологічна онлайн-підтримка є основним каналом, до якого звертаються молоді люди.

Команда молодіжного руху Teenergizer розповіла про безкоштовні онлайн-консультації, які організація надає на сайті https://teenergizer.org/

З початку пандемії ЮНІСЕФ разом із Teenergizer впроваджують проект з удосконалення такої допомоги. За цей час 130 консультантів пройшли навчання та надали понад 12 тис. онлайн-консультацій підліткам.

Учасники діалогу обговорили розширення доступу до безкоштовної психологічної підтримки для молоді на державному рівні – у межах Концепції розвитку охорони психічного здоров'я в Україні.

Для того щоб кожен підліток отримував необхідні послуги та підтримку, потрібна співпраця сектору освіти, соціальних служб, охорони здоров’я, молодіжної політики, медіа тощо.

Міністерство охорони здоров’я анонсувало поновлення діяльності молодіжної групи, яка працюватиме над відповідними рішеннями на державному рівні. Учасники запросили молодь пропонувати власні ідеї щодо покращення ментального здоров’я українців.

«Бо за одним із визначень ментальне здоров’я – це не коли немає стресів зовсім (такого не буває), а коли людина підготовлена, щоб їм протистояти, та відчуває підтримку суспільства», – резюмувала перша леді.