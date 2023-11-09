Перша леді взяла участь у відкритті представництва Українського інституту в Парижі

У межах візиту до Франції перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритті представництва Українського інституту в Парижі.

У березні 2022 року з ініціативи представниці Українського інституту у Франції Ольги Сагайдак група волонтерів започаткувала культурний проєкт Printemps Ukrainien («Українська весна»), який мав на меті познайомити французьку аудиторію з українською культурою у відповідь на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Результатом стали 96 культурних заходів, які зібрали понад 40 тис. відвідувачів. У 2023 році проєкт було трансформовано у постійну установу – представництво Українського інституту у Франції, відкриття якого відбулося 9 листопада. Це друге постійне представництво Українського інституту в ЄС після представництва у Берліні (Німеччина).

Команда Українського інституту працюватиме у La Gaîté Lyrique (культурний майданчик Парижа) за підтримки Open Society Foundation, Міністерства культури та Міністерства закордонних і європейських справ Франції, Французького інституту, мерії Парижа, Міністерства закордонних справ України та Посольства України у Франції.

У церемонії відкриття також взяли участь: міністерка культури Франції Ріма Малак, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко, державний секретар Міністерства Європи та закордонних справ Франції Лоранс Бун, заступниця мера Парижа з питань культури Карін Ролан, голова Open Society Foundation Александр Сорос.

Олена Зеленська відзначила відкриття представництва й важливість місії Українського інституту під час російського вторгнення в Україну. Вона зазначила, що Росія нищить українську культуру нині, а століттями привласнювала її.

«Якщо спитати зараз у багатьох європейців, що вони знають про Україну не з новин, а зі сфери культури, з книжок, яких наших класичних художників, письменників, напевне, це буде складним запитанням. Прикро, що світ починає більше дізнаватися про українську культуру та наш внесок у світову лише через російський напад. Але добре, що таки дізнається. Бо наша культура доводить: ми є, завжди були й будемо. Хоч би як імперія хотіла – й зараз хоче – нас знову привласнити», – сказала перша леді.

Вона закликала європейців дізнаватися про справжній український внесок у світову культуру, позбавлятися імперської «оптики».

«Час імперій минув. Безпрецедентна увага світу до України відкриває нові можливості для культурної дипломатії між Україною та Францією, повертає українську культуру як вагому й невіддільну складову європейської. Саме заради цього обороняється зараз Україна і вся наша культура. І ми вдячні всім, хто нас розуміє й підтримує», – наголосила дружина Президента.

Український інститут стане містком для діалогу між українською та французькою культурами, митцями, науковцями та просто небайдужими людьми, майданчиком для презентації України через концерти сучасної та класичної музики, кіно, літературу, платформою для дискусій та обговорень – усього, що зможе розповісти нарешті правду про нас.

«Щоб надати більше можливостей українським та іноземним культурним діячам, ми відкриваємо представництва Українського інституту у ключових країнах-партнерах у тісній співпраці з Міністерством закордонних справ та посольствами України», – розповів генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

Першим кроком у межах нового партнерства стало підписання меморандуму між Українським інститутом та університетом Сорбонна, який відкриє шлях до українських студій, лекцій, вивчення україністики в цьому легендарному закладі.

Довідка. Український інститут – державна установа, яка представляє українську культуру у світі та формує позитивний імідж нашої країни за кордоном. Інститут заснований Кабінетом Міністрів у 2017 році й належить до сфери управління МЗС. Повноцінно розпочав свою діяльність улітку 2018 року. Місією Українського інституту є зміцнення міжнародної та внутрішньої суб'єктності України завдяки можливостям культурної дипломатії.