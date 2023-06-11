Перша леді зустрілася з дітьми, які проявили особистий героїзм під час війни

Перша леді України Олена Зеленська поспілкувалася з українськими дітьми, які проявили особистий героїзм під час повномасштабної російської війни. У зустрічі «Діти-герої» в Києві також взяла участь заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

На заході були присутні: семирічна Олександра Паскаль з Одеси, яка втратила ногу в результаті російського обстрілу, однак продовжує займатися улюбленою спортивною гімнастикою – на протезі, 12-річний Костянтин Орєхов із смт Велика Димерка, який урятував сестру, бабусю й дідуся з будинку після влучання хвостової частини російської ракети «Ураган», десятирічна Нікіта Савічева із Сумщини, яка врятувала з пожежі двох молодших братиків і сестру, 12-річний Олександр Дем’яненко з Полтави, який виніс з охопленої вогнем квартири сестричку, семирічна Соломія Реут із Дніпра, яка збирає гроші для ЗСУ, граючи в центрі міста на сопілці, 14-річний Арсен Аджубей із Білої Церкви, який попри свій діагноз – аутизм – створює й продає картини, щоб допомогти захисникам, 16-річний Валентин Чорний із села Гора на Київщині, який у перші дні російського нападу допомагав прикордонникам, дев’ятирічний Богдан Печений із Бахмута, який втратив унаслідок російського обстрілу обох батьків.

До зустрічі як ментори долучилися військові, нагороджені, зокрема, орденами «За мужність», а також родичі дітей.

Дружина Президента наголосила, що в той час, як дорослі борються з нападником, зокрема, на полі бою, діти протистоять у свій спосіб.

«Тисячі дітей по всій країні рятують, долають, допомагають. Їм випало надто багато – не лише як для дітей, а і як для будь-якої людини. Але вони показали й показують, як можна гідно з цим жити. Вони не діти війни – вони наші діти! Впевнена: скоро вони залишать війну позаду як епізод свого довгого й повноцінного життя. І житимуть його переможцями», – сказала Олена Зеленська.