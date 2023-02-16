Перша леді зустрілася з міністром закордонних справ Канади

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Сторони обговорили співпрацю у сферах ментального здоров’я, безбар’єрності та культурної дипломатії.

Дружина Президента подякувала Мелані Жолі та всьому канадському народові за всебічну підтримку України в протидії агресії Росії та за міцну солідарність Канади в цей важкий для нашої держави час.

«Ми вдячні за допомогу канадського уряду українським громадянам, які шукають тимчасового притулку, зокрема за реалізацію програми «Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (CUAET)». Українська громада в Канаді численна й дуже міцна. Мала нагоду зустрітися з нею під час нашого з Володимиром візиту до Канади влітку 2019 року», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська розповіла про роботу з підготовки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я, яка розпочалася у 2022 році з її ініціативи.

«Амбітною метою програми ментального здоров'я є надання якісної професійної допомоги в період кризи та після неї, а також збільшення можливостей самої людини справлятися зі складними викликами, переплавляючи їх на посттравматичне зростання», – повідомила дружина Президента.

За словами першої леді, для України в цьому контексті буде дуже важливим досвід канадського Центру передового досвіду з питань посттравматичного стресового розладу. Вона запропонувала започаткувати обмін знаннями й результатами досліджень між українськими та канадськими науковцями в цій сфері.

«Ми також вкладаємо багато сил у розбудову безбарʼєрного середовища в Україні. Багато наших людей після чергових обстрілів, ракетних і дронових атак втрачають здоров'я, зазнають травм, які, на жаль, залишаться з ними на все життя. Тож безбар'єрність, доступність середовища й можливостей є нашою нагальною потребою», – наголосила Олена Зеленська.

На переконання дружини Президента, буде корисно запровадити обмін досвідом між фахівцями двох країн: «Ми знаємо, що Фонд доступності (Enabling Accessibility Fund) Канади фінансує ініціативи, спрямовані на покращення доступності, безпеки та інклюзії для людей з інвалідністю. Оскільки війна збільшує кількість тих, хто потребує інклюзії, ми хотіли б використати ваш досвід та налаштувати безпосередню співпрацю між канадськими та українськими фахівцями».

Сторони також обговорили культурну взаємодію, зокрема реалізацію в бібліотеках Канади проекту «Українська книжкова поличка», спрямованого на поширення за кордоном книг українською мовою в оригіналі та перекладах. За ініціативою Олени Зеленської його втілено вже у 26 країнах, зокрема в Австрії, Туреччині, Литві, Словаччині, Швеції, Чехії, Франції, Нідерландах, Греції, Латвії, Фінляндії, Йорданії, Хорватії, Лівані, Японії, Бельгії, Албанії, Іспанії. Проект реалізується спільно з Міністерством закордонних справ, Міністерством культури та інформаційної політики, Українським інститутом книги та посольствами України, які займаються передачею книг бібліотекам.

Водночас перша леді закликала Канаду підтримати заборону на участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді в Парижі у 2024 році.

«Росія активно використовує спорт для пропаганди війни проти України. Значна частина спортсменів із Росії та Білорусі відкрито підтримує війну проти України. Ми впевнені, що агресору не місце на міжнародних змаганнях», – сказала дружина Президента.