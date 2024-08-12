Перша тематична конференція у продовження Саміту миру відбудеться вже у серпні в онлайн-форматі – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів розширене засідання робочої групи щодо реалізації пункту Формули миру «Енергетична безпека». У зустрічі взяли участь дипломатичні представники близько 40 країн-партнерів та організацій, а також заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Микола Точицький, міністр енергетики Герман Галущенко та його заступниця Світлана Гринчук, радники очільника Офісу Глави держави Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Андрій Єрмак повідомив, що за результатами Саміту миру відбудуться тематичні конференції, присвячені окремим блокам Формули миру. Вони будуть спрямовані на розробку та погодження компонентів загального мирного плану, напрацювання якого оголосив Президент України Володимир Зеленський. Перша така конференція буде присвячена третьому пункту Формули миру «Енергетична безпека». Захід відбудеться цьогоріч у серпні в онлайн-форматі.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що сумарні втрати генерації внаслідок російських обстрілів становлять 9 ГВт. За його словами, найважчим для українців та економіки через безпрецедентний дефіцит електроенергії був липень цього року.

«Зараз нашим енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію, і вже понад два тижні відключень немає. Але попереду осінньо-зимовий сезон, і ми повинні скоординувати зусилля для того, щоб запобігти новим руйнуванням і сприяти відновленню енергетичного сектору», – сказав Андрій Єрмак.

Міністр енергетики Герман Галущенко детально поінформував про наслідки атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

«Результатом цієї конференції має стати узгоджене комюніке, у якому будуть відображені ключові домовленості заради енергетичної безпеки», – підсумував очільник Офісу Президента.