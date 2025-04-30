Перші леді України й Естонії відвідали Житомирщину та зустрілися з великими прийомними родинами

Перша леді України Олена Зеленська разом із першою леді Естонії Сір’є Каріс відвідали Житомирську область і зустрілися з великими прийомними родинами.

Дружини президентів побували у великої прийомної родини Ольги Лістунової та Володимира Іванова, яка, окрім двох рідних, виховує ще сімох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Через російське вторгнення сім’я була змушена залишити свій дім на Сумщині. Тепер вони мають нову оселю – будинок, зведений за підтримки уряду Естонії та Естонського центру міжнародного розвитку (ESTDEV). Це стало можливим завдяки масштабуванню проєкту Фундації Олени Зеленської «Адреса дитинства» естонськими партнерами.

Естонія першою долучилася до цього проєкту Фундації ще у 2023 році. Торік у його межах завдяки такій співпраці збудували перший будинок для родини Мельників із Донеччини.

«Естонські друзі так щиро перейнялися долею та потребами українських прийомних родин, що вирішили звести ще чотири будинки для таких сімей у Житомирській області. Ці родини, а також земельні ділянки для будівництва знайшла команда Фундації», – розповіла Олена Зеленська.

Перші леді також зустрілися з усіма п'ятьма великими прийомними родинами.

Олена Зеленська подякувала Естонії за вагому допомогу й те, що ще у 2022 році ця країна першою долучилася до відбудови цілого українського регіону – Житомирщини. Йдеться не лише про житло, а й про інфраструктуру, об’єкти освіти та соціальної сфери.

Дружина Президента України висловила сподівання на подальшу співпрацю між країнами, а її особиста взаємодія із Сір’є Каріс продовжиться новими спільними проєктами в межах Саміту перших леді та джентльменів.