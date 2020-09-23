Перші леді України та Польщі відвідали Музей науки

Перша леді України Олена Зеленська та перша леді Польщі Агата Корнгаузер-Дуда побували в Музеї науки Малої академії наук України (м. Київ) та оглянули його інтерактивні експонати. Відвідання Музею відбулося в межах офіційного візиту Президента Республіки Польща Анджея Дуди та Агати Корнгаузер-Дуди до України.

Під час екскурсії Музеєм Олена Зеленська та Агата Корнгаузер-Дуда ознайомилися з історією його створення, відвідали виставки, присвячені польським ученим Марії Склодовській-Кюрі та Яну Чохральскому, а також мали нагоду не тільки оглянути, а й протестувати в дії інтерактивні експонати.

Музей науки створено у тісній співпраці з польськими науковими, освітніми та дослідницькими центрами. Майже половина експонатів для нього були спеціально виготовлені польським партнером Музею – компанією Strong Interactions, яка також працювала над створенням Центру науки «Коперник» у Варшаві. Консультанти та фахівці з Польщі були залучені до створення Музею науки на всіх етапах проекту – від розробки концепції до навчання персоналу, який працюватиме з відвідувачами.

«Я дуже рада, що ми відвідали саме Музей науки. Це – успішний приклад дружби та співпраці України й Польщі», – сказала Олена Зеленська.

Усі експонати Музею науки не тільки інтерактивні, а й мобільні: вони можуть подорожувати та популяризувати науку у найвіддаленіших куточках України. Агата Корнгаузер-Дуда зауважила, що польський Центр науки «Коперник» має намір найближчим часом створити регіональні осередки, і в цьому проекті польські фахівці співпрацюватимуть з українськими колегами.

Перший державний Музей науки в Україні було відкрито 3 жовтня 2020 року на території Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) у павільйоні № 23 «Наука». У Музеї представлено понад 120 інтерактивних експонатів та інсталяцій, над розробкою та створенням яких працювали команди з України, Польщі, США, Канади, Великої Британії та Швеції.