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Перші виклики ми достойно пройшли, але ми не повинні недбало ставитися до коронавірусу – Президент

19 травня 2020 року - 12:15

Перші виклики ми достойно пройшли, але ми не повинні недбало ставитися до коронавірусу – Президент

На традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 Президенту України Володимиру Зеленському повідомили, що в країні за добу захворіло 260 людей, а одужало 356.   

«Коронавірусна епідемія змусила нас усіх приймати нові рішення й нові умови життя. Всі країни у світі переосмислили свої підходи. Сьогоднішня тенденція з кількості тих, хто захворів, і тих, хто одужав, вселяє надію, що перші виклики ми достойно пройшли. Однак це не означає, що ми повинні недбало ставитися до коронавірусної інфекції. Робитимемо все, щоб гарантувати безпеку українців», – зазначив Володимир Зеленський. 

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив Главі держави, що наразі майже всі області виплатили березневі надбавки до 300% до зарплат лікарям, які борються з коронавірусом. Три області вирішать це питання найближчими днями.

Також деякі регіони вже почали виплати надбавок за квітень, і до кінця тижня Кабінет Міністрів очікує значного збільшення кількості укладених угод з Національною службою здоров’я, що необхідно для здійснення цих виплат.

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