Перший україномовний аудіогід у музеї в Киргизстані: триває проект культурної дипломатії з ініціативи Олени Зеленської

З метою популяризації та розширення меж використання української мови за кордоном за підтримки першої леді України Олени Зеленської було впроваджено 24-й україномовний аудіогід у провідному культурному закладі країни, Киргизькому національному музеї образотворчих мистецтв імені Гапара Айтієва.

Історія цього музею бере початок з 30-х років XX ст. – це була перша картинна галерея в Бішкеку. Нині виставкова площа закладу становить понад 4600 кв. м, а музейне зібрання нараховує майже 18 тис. творів різних видів образотворчого мистецтва: живопис (4 тис. експонатів), графіка (9 тис. 600 одиниць), скульптура (1 тис.) і декоративно-прикладне мистецтво (більше 3 тис.).

Золотий фонд музею – це твори класиків киргизького образотворчого мистецтва, а також численні надбання творчості західноєвропейських майстрів та художників близького й далекого зарубіжжя.

У музеї на постійному зберіганні перебувають твори таких відомих художників, які мали українське коріння або народилися в Україні: Олександр Осмьоркін, Іван Айвазовський, Петро Кончаловський, а також роботи західноєвропейського мистецтва авторства Альбрехта Дюрера, Ежена Делакруа, Джованні Гверчіно та інших.

Колекція музею дозволяє судити про розвиток культури і формування національної художньої школи країни, яка охоплює всі етапи розвитку професійного образотворчого мистецтва. Тож можливість поринути у світ живопису в супроводі екскурсії українською мовою дозволить відвідувачам з України краще зрозуміти творчість майстрів, чиї твори представлені в музеї.

За підтримку та якісну реалізацію проекту висловлюємо подяку Послу України у Киргизькій Республіці Валерію Жовтенку, Айгуль Мамбетказієвій, директору Киргизького національного музею образотворчих мистецтв імені Гапара Айтієва, а також Володимиру Нарозі, голові Українського товариства Киргизької Республіки «Берегиня», автору і ведучому щотижневої радіопередачі «Берегиня», який за ініціативою Посольства здійснив професійне озвучення екскурсійного тексту українською мовою.

«Я рада бачити, що наш проект культурної дипломатії активно продовжує свій розвиток, і ми маємо можливість відкривати українську мову для все більшої кількості країн, які відвідують українці у справах або задля відпочинку», – підсумувала перша леді України Олена Зеленська.