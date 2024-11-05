Першими боями з північнокорейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні було багато нашої внутрішньої роботи, роботи над пунктами Плану внутрішнього посилення нашої держави, нашого суспільства. Сьогодні були військові пропозиції – пункти щодо фронту. Наша стратегія й тактика дій. Ми маємо спрямувати всі ресурси своєї держави так, щоб українські завдання досягались. Провів тривалу нараду. Військове командування, уряд. Головком, Генштаб, Міноборони, водночас – Прем’єр-міністр, перша віцепрем’єр-міністр, віцепрем’єр-міністр з інновацій та технологій, Міністр стратегічної промисловості, Служба безпеки України, ГУР та Служба зовнішньої розвідки. Цей фронтовий пункт Плану плюс ОПК – це справді фундаментальні речі, і від того, як буде це виписано, залежить усе інше в житті нашої держави. Тому чітка визначеність щодо фронту – шляхів досягнення цілей – і значне масштабування власного, українського оборонно-промислового комплексу з урахуванням наявних завдань – це те, у чому кожен крок держави має бути й буде прорахований.

Сьогодні ж багато визначили й щодо питань нашої дипломатії. Разом із міністром закордонних справ обговорили кандидатури послів України на вакантні посади у відповідних країнах, обговорили й результати роботи наших дипломатів. Готуємо заміни й призначення.

І ще одне.

Я хочу подякувати всім у світі, хто відреагував на появу в Росії північнокорейських солдатів. І хто відреагував не тільки словами, але й готує через це відповідні дії на підтримку нашого захисту тут, в Україні. Терор, на жаль, може поширюватись як вірус, коли не зустрічає достатньої протидії. Зараз протидія має стати достатньою. Достатньо сильною. Першими боями з північнокорейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. Ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок на розширення війни, на справжню ескалацію, – щоб цей його крок став програшним. І для нього, і для Північної Кореї. Дякую всім, хто допомагає!

Дякую всім, хто працює заради нашої держави та людей!

Слава Україні!