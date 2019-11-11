Під час Дванадцятого засідання Ради Президентів України та Литви обговорили поглиблення двосторонньої співпраці та відбудову Донбасу

Під час Дванадцятого засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки під головуванням Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи було обговорено поглиблення двосторонньої співпраці, підтримку євроатлантичної інтеграції України та відбудову Донбасу.

Глава Української держави подякував литовській стороні за надання практичної допомоги Україні, зокрема за медичну реабілітацію поранених українських військовослужбовців. Уже понад 270 військових пройшли реабілітацію. Це – найвищий показник серед країн світу у наданні державної спеціалізованої медичної реабілітації для українських військових.

«Також дякую за соціальну відбудову Донбасу. Зокрема, проект облаштування авдіївської школи вартістю 1 млн євро. Дякуємо вам за підтримку», – зазначив Президент.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій зі свого боку розповів про відбудову мостового переходу через р. Сіверський Донець у Станиці Луганській, яким місцеві мешканці перетинають лінію розмежування.

«Треба будувати не стіни між людьми, а мости», – сказав він.

За словами Владислава Криклія, у державному бюджеті на наступний рік закладено рекордні майже 2 млрд грн на фінансування інфраструктурних проектів на Донбасі, передбачається фінансова участь міжнародних партнерів.

Обговорювалися також виклики у сфері кібербезпеки та протистояння пропаганді.

Крім того, йшлося про залучення України до Програми розширених можливостей НАТО.

Литовська сторона високо оцінила проведення реформ в Україні.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов у своєму виступі зазначив, що за дев’ять місяців поточного року товарообіг між Україною та Литвою зріс на 37,1% і досяг 1,5 млрд доларів США. При цьому експорт до Литви зріс на чверть, а імпорт литовських товарів в Україну збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 42,1%. Зростають не лише загальні обсяги двосторонньої торгівлі. Також розширюється номенклатура товарів у взаємних поставках.

За словами Тимофія Милованова, відчутно активізувалася й інвестиційна співпраця: четвертий рік поспіль обсяги литовських інвестицій в економіку України суттєво зростають.

«Наразі Литва інвестувала в економіку України 182 млн дол., і тільки за дев’ять місяців цього року зростання становило 32 млн дол., тобто понад 20% усієї суми», – зазначив він.

Очільник Мінекономіки підкреслив, що подальший розвиток економічних зв’язків між державами прямо залежить від співпраці українського та литовського бізнесу. Тому таким важливим є Українсько-литовський економічний форум, який відбувається 27 листопада в рамках офіційного візиту Володимира Зеленського до Литовської Республіки.