Під час офіційного візиту Президента України до Туреччини у Стамбулі підписали договір щодо розвитку ділової співпраці між двома країнами

У Стамбулі в присутності Президента України Володимира Зеленського відбулося підписання договору про співпрацю в рамках діяльності двосторонньої Ділової ради між Комітетом зовнішньоекономічних відносин Турецької Республіки та Торгово-промисловою палатою України.

З боку Туреччини договір підписав президент Комітету зовнішньоекономічних відносин Турецької Республіки Наїль Олпак, з боку України – президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

Згаданий документ є подовженням договору, підписаного між цими організаціями у Стамбулі 1991 року.

Метою підписання договору є подальший розвиток ділової двосторонньої співпраці України й Туреччини та активізація діяльності української та турецької частин Ділової ради.