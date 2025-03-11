Під час переговорів у Саудівській Аравії США підтвердили прагнення працювати заради досягнення справедливого та сталого миру в Україні – Андрій Єрмак

Під час переговорів у Саудівській Аравії Сполучені Штати Америки продемонстрували прагнення працювати заради досягнення справедливого та сталого миру в Україні. Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив на зустрічі з представниками ЗМІ.

Андрій Єрмак подякував Президенту США Дональду Трампу, Конгресу Сполучених Штатів та американському народові за принципову підтримку України.

«Ми дуже цінуємо лідерство Президента Трампа. Ми вважаємо, що США – саме та країна, яка може сьогодні зробити все, щоб справедливий мир настав. Вони мають ці важелі. І сьогодні ми почули від партнерів, що вони готові далі працювати. Це непроста робота. Я не знаю, хто ще міг би впоратися з цією роботою. Але важливо, що вони готові бути з нами, готові працювати, для них це важливо», – сказав очільник Офісу Глави держави.

Він наголосив, що основним результатом сьогоднішньої зустрічі, зокрема, є негайне відновлення американської допомоги Україні та обміну розвідувальними даними.

«Результатом спільної заяви є розуміння того, що ми разом і однаково розуміємо, однаково рухаємося до настання очікуваного всіма українцями справедливого миру з допомогою нашого головного стратегічного партнера – США. У спільній заяві ви бачили, що участь у цьому процесі обов’язково будуть брати і наші європейські партнери», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента зауважив, що Україна готова прийняти пропозицію Сполучених Штатів про запровадження 30-денного перемир’я у разі згоди Росії.

«Щоб почати готувати документ, проводити перемовини про всі деталі, які необхідно узгодити, щоб Україна закінчила цю війну справедливим миром, отримала гарантії безпеки, щоб Україна як жертва цієї агресії, як країна, яка не починала цю війну, прийшла до того результату, якого ми потребуємо», – додав він.

Далі американські партнери мають обговорити з російською стороною пропозиції, напрацьовані під час зустрічі.

«Після цієї зустрічі ключ сьогодні – саме в російської сторони. І весь світ буде бачити, хто хоче миру, а хто не хоче й тільки про це говорить», – зауважив Андрій Єрмак.