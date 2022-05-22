Під час робочої поїздки на Харківщину Кирило Тимошенко обговорив питання відновлення інфраструктури та житла

За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко здійснив робочу поїздку на Харківщину.

У деокупованих селах Мала Рогань та Вільхівка вперше за декілька місяців люди почали отримувати пенсії. Такі виплати заплановані в усіх деокупованих селах і містах Харківщини.

Разом із генеральним директором АТ «Укрпошта» Ігорем Смілянським заступник керівника Офісу Президента поспілкувався з місцевим населенням щодо відновлення сервісів Укрпошти на місцях.

У деяких звільнених населених пунктах відразу розпочинають роботу мобільні пункти Укрпошти. Крім пенсій, у них люди можуть отримати гуманітарну допомогу.

Також під час поїздки були обговорені питання аварійного відновлення населених пунктів.

«Зараз працюють комісії, роблять акти, і ми будемо відновлювати вікна, покрівлі», – розповів Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

У Чугуєві під час звільнення міста відбувалися важкі бої. У місті повністю зруйновані три багатоквартирні будинки та 15 приватних. Частково пошкоджено 177 будинків. Унаслідок дій окупантів постраждали дитячі садки, школи, лікарні, промислові підприємства.

У Чугуєві також зруйновано два мости. Щоб забезпечити сполучення, облаштовані переправи. На одному мості є пішохідний перехід, на іншому – обʼїзд. Наразі розробляють проектну документацію, і щойно військові дадуть дозвіл, почнеться будівництво нових мостів, зазначив Кирило Тимошенко.

Міський голова Чугуєва Галина Мінаєва весь час залишалася в місті і зараз працює над його відновленням.

За словами заступника керівника Офісу Президента, насамперед планують розселити тих, чиї домівки були повністю зруйновані. Опрацьовується план використання й перебудови готелів та спорудження нових будинків.

Також у межах поїздки Кирило Тимошенко разом з очільником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим та міським головою Харкова Ігорем Тереховим відвідали район Салтівка, у якому до війни проживало понад 300 тисяч осіб.

«Салтівка знищена, декілька великих вулиць зруйновані повністю», – розповів Кирило Тимошенко.

«Зараз тут починають підготовчі роботи щодо будівництва нового житла. У Північній Салтівці поблизу є вільна земля, там ми будуватимемо нове житло», – додав він.

Спорудження нових багатоповерхівок розпочнеться, щойно буде отримано дозвіл від військових. Тим, хто втратив оселі, пропонують тимчасове розміщення в гуртожитках та інших соціальних закладах.

Крім того, Кирило Тимошенко розповів про програму з відбудови мостів.

«Ми робимо постійні мости тільки з дозволу військових, коли військові кажуть: так, це безпечно. Станом на сьогодні у більшості випадків ми будуємо тимчасові переправи», – зазначив заступник керівника Офісу Президента України.