Під час візиту до Страсбурга Олена Зеленська провела зустрічі з керівництвом Єврокомісії, Європарламенту та Ради Європи

Під час візиту до Страсбурга перша леді Олена Зеленська провела зустріч з віце-президентом Європейської комісії з питань популяризації європейського способу життя Маргарітісом Схінасом і комісаром з питань здоров’я та харчової безпеки Стеллою Каріакідес. Дружина Президента подякувала їм за нещодавнє відвідання України.

«Ви привертаєте увагу європейських і світових лідерів до України й тих проблем, з якими ми вимушені боротися через варварську військову агресію Росії проти України», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді обговорила з Маргарітісом Схінасом нагальну потребу української освіти в міжнародній підтримці, зокрема сприяння в реалізації плану швидкого відновлення шкіл. Офіс Президента у співпраці з Міністерством освіти і науки та місцевими органами влади сформував перелік із 74 найпріоритетніших закладів, що потребують негайного відновлення. Також ішлося про обладнання шкіл і дошкільних закладів засобами протипожежної безпеки й улаштування укриттів. Іще однією темою обговорення стали шкільні автобуси для забезпечення підвезення учнів і вчителів на заході України. Наявна кількість шкільних автобусів недостатня, частину автопарку було передано на потреби Збройних Сил України. Необхідно приблизно 3 тис. автобусів.

Крім того, ішлося про освітньо-культурні проекти для українців, які стали вимушеними переселенцями у ЄС.

Було зазначено, що діти з України, які перебувають у Євросоюзі, потребують вивчення української мови та літератури, історії України в їхніх тимчасових європейських школах. Уряд України допомагає розробити навчальні матеріали та надає їх партнерам. Водночас для якісного викладання українських предметів у школах, організації груп, додаткових занять, гуртків, шкіл вихідного дня навчальні заклади потребуватимуть додаткового фінансування.

Олена Зеленська розповіла, що в країнах ЄС з її ініціативи реалізується проект «Українська книжкова поличка» для поширення книг українською мовою в оригіналі та перекладах у провідних бібліотеках світу. Загалом «Українські книжкові полички» відкрились у 18 країнах: Австрії, Туреччині, Литві, Словаччині, Швеції, Чехії, Франції, Нідерландах, Греції, Латвії, Фінляндії, Йорданії, Хорватії, Лівані, Японії, Бельгії, Албанії, Іспанії.

Зі свого боку Маргарітіс Схінас заявив: «Українські діти можуть і мають вчитися у Європі, але вони повинні використовувати свої знання для відбудови України. І все, що вони дізнаються та здобудуть у Європі, вони мають вкладати у відбудову України».

З комісаром ЄС з питань охорони здоров’я та безпеки харчової продукції Стеллою Кіріакідес Олена Зеленська обговорила медичну евакуацію поранених українських військових і цивільних громадян за кордон. Близько 1200 пацієнтів з України було доправлено на лікування до країн – членів ЄС.

Також ішлося про підтримку можливостей України у сфері протезування тих, хто втратив кінцівки, і Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яку запускають в Україні, про психологічну реабілітацію дітей із гарячих точок.

«Усвідомлюємо надзвичайну важливість для європейської спільноти вивчення української травми, спричиненої жахливою війною. Детальне розуміння та прогнозування наслідків, необхідних превентивних кроків, дослідження впливу на соціальні та економічні показники як в Україні, так і в країнах Європи – Європейська комісія могла б стати провідною інституцією у здійсненні такого амбітного та важливого дослідницького проекту з вивчення впливу цієї війни на суспільство та економіку в Україні та в усьому світі, її травматичних наслідків та шляхів подолання цих травм», – переконана Олена Зеленська.

У межах візиту перша леді також провела зустріч з Президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою. Олена Зеленська подякувала їй за відвідання України у квітні, після деокупації Київщини.

«Це стало потужним сигналом для українців, що вони не самі, і Європа підтримуватиме нас та не дозволить знищити нашу державу та наш народ. Це не лише знак підтримки, а й чіткий сигнал, що Україна спільно з демократичним світом переможе в цій війні», – сказала перша леді.

Вона також наголосила на важливості дебатів на тему «Порушення прав людини в контексті примусових депортацій цивільних українців та примусової адаптації українських дітей у Росії», запланованих у Європарламенті на 14 вересня.

«Становище сотень тисяч українців, зокрема дітей зі спеціалізованих закладів, які були примусово переміщені чи депортовані державою-агресором на свою територію всупереч нормам міжнародного гуманітарного права, є однією з найболючіших тем для нашого суспільства», – зазначила Олена Зеленська.

Тему примусово депортованих українців, зокрема дітей, дружина Президента обговорила і з Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, яка також відвідувала деокуповану Київську область у травні 2022 року.

«Ми цінуємо зусилля Ради Європи з реалізації проекту «Захист прав дитини в Україні» Але цього недостатньо. Нам потрібна реальна допомога міжнародних партнерів у поверненні в Україну викрадених дітей, які опинилися на території РФ без супроводу батьків», – заявила дружина Президента.

Почалося обговорення теми створення спеціального трибуналу для покарання за злочин агресії проти України та компенсаційного механізму з відшкодування збитків, завданих агресією.

«Авторитет Ради Європи як провідної міжнародної організації у питаннях захисту прав людини є загальновизнаним. Дуже розраховуємо на те, що і в питаннях відповідальності за злочин агресії Рада Європи ще раз засвідчить свою провідну роль у захисті прав людини та ухвалить відповідне рішення», – сказала перша леді.

Нагадаємо, 1 вересня віце-президент Європейської комісії з питань популяризації європейського способу життя Маргарітіс Схінас здійснив одноденний візит до Києва, у межах якого відкрив навчальний рік в одній зі шкіл столиці та оголосив про виділення ЄС 10 млн євро на допомогу в облаштуванні безпечних місць для навчання та підтримку програми дистанційної освіти в Україні. Крім того, він відвідав «Охмадит». 15 липня комісар з питань здоров’я та харчової безпеки Стелла Каріакідес здійснила візит до Львова, де відвідала військовий шпиталь і дитячу лікарню. 23 липня вона в онлайн-форматі взяла участь у другому Саміті перших леді та джентльменів у Києві.

