Під патронатом Олени Зеленської починається друга зміна у реабілітаційному дитячому таборі Gen.Camp

Під патронатом першої леді України Олени Зеленської стартує друга зміна у реабілітаційному дитячому таборі Gen.Camp. Тут допомагають маленьким українцям, які втратили батьків, пережили окупацію, стали свідками убивств під час російської агресії. Протягом попередньої зміни психологічну реабілітацію в Іспанії пройшли 30 дітей.

Засновник табору – громадська організація Gen.Ukrainian, робота якої спрямована на лікування дитячих психологічних травм, спричинених війною Росії в Україні, та мінімізацію їхніх наслідків у майбутньому. Допомогу дітям надають безоплатно з ініціативи та коштом приватних українських меценатів.

Перша зміна в таборі тривала з 25 серпня до 25 вересня. Реабілітацію пройшли діти віком від шести до 12 років, які стали свідками убивств, втратили обох або одного з батьків, були в окупації, вижили під ракетними обстрілами, а також діти з ознаками психологічної травми (найчастіше – часткова втрата мови, пам’яті, розлади сну, травлення тощо).

«Діти можуть подолати посттравматичний стрес майже на сто відсотків – звісно, за умови правильної терапії. Це дуже надихає. Бо саме за це вся країна й бореться – за стовідсотковий добробут кожного українця», – наголосила перша леді.

Ідея створення табору належить підприємниці та громадській діячці Оксані Лебедєвій, головна психологиня проекту – Оксана Шльонська, кандидат психологічних наук, психолог, психотерапевт зі стажем понад 30 років, керівник центру «Рівновага» в Києві.

Мета Gen.Ukrainian – допомогти дітям подолати травми війни та їхні гострі прояви, навчитися жити в новій реальності й рости здоровими та сильними.

Організація також проводить просвітницьку роботу серед батьків та опікунів маленьких українців. Компетентні психотерапевти Gen.Ukrainian навчають, як розпізнати в поведінці дитини ознаки психічних розладів, що з цим робити, як допомогти дитині й собі.

Комплексна програма психологічної реабілітації у Gen.Camp передбачає групову, індивідуальну терапію (за кожною дитиною закріплений окремий фахівець, створюється психологічний профіль), когнітивно-поведінкову та арт-терапію, зоотерапію та терапію апаратом Tomatis за індивідуальною програмою для кожної дитини.

Учасниками Gen.Camp можуть стати діти віком від шести до 12 років, які мають яскраво виражені ознаки психологічної травми та потребують якнайшвидшої психологічної допомоги.

Щоб дитина взяла участь у таборі, необхідно заповнити анкету на сайті Gen.Ukrainian (https://genukrainian.com.ua/anketa) та пройти аудіо- або відеоспівбесіду з кураторами проекту для уточнення даних та отримання відповідей на всі запитання.

Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства інфраструктури, Національної соціальної сервісної служби, радниці – уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук, Генерального консульства України в Барселоні, ГО «Безбар'єрність».