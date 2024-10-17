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Підготовка до другого Саміту миру та реалізація двосторонньої угоди: в Офісі Президента відбулася зустріч із політичним директором МЗС Ірландії

17 жовтня 2024 року - 14:03

Підготовка до другого Саміту миру та реалізація двосторонньої угоди: в Офісі Президента відбулася зустріч із політичним директором МЗС Ірландії

Заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква зустрівся з політичним директором Міністерства закордонних справ Ірландії Джерардом Кіоном. Зустріч відбулася у продовження діалогу між Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.

Основна тема зустрічі – організація конференцій на основі пунктів Формули миру та підготовка до другого Саміту миру. Ігор Жовква відзначив участь представників Ірландії у всіх чотирьох уже проведених заходах та подякував за готовність і надалі активно допомагати в реалізації Формули миру.

Ще один фокус перемовин – двостороння угода між Україною та Ірландією, яку Володимир Зеленський і Саймон Гарріс підписали у вересні. Під час зустрічі узгодили подальші кроки з її імплементації.

Ігор Жовква та Джерард Кіон також обговорили європейську інтеграцію нашої країни.

«Вдячні Ірландії за лідерство в підтримці європейської інтеграції України. Розраховуємо на допомогу в якомога скорішому початку фактичних переговорів про вступ нашої держави в ЄС», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Окрема тема розмови – відбудова України. Ірландія отримала запрошення взяти патронат над відбудовою одного з постраждалих українських міст або регіонів.

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