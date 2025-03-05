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Робочий візит Президента України до Королівства Бельгія
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Підготовка кроків для досягнення справедливого й тривалого миру та підтримка України: Президент провів зустріч із Федеральним канцлером Австрії

6 березня 2025 року - 19:16

Підготовка кроків для досягнення справедливого й тривалого миру та підтримка України: Президент провів зустріч із Федеральним канцлером Австрії

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером і привітав його з нещодавнім вступом на посаду.

Глава держави подякував за підтримку України та гуманітарну й фінансову допомогу з боку Австрії. Наша держава розраховує на спільні зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру та надійних гарантій безпеки для України та всієї Європи.

Під час зустрічі також обговорили продовження допомоги в гуманітарному розмінуванні, відновленні енергетичної інфраструктури, будівництві укриттів у школах та садочках і підтримку ініціативи «Продовольство з України».

Володимир Зеленський запросив канцлера Австрії відвідати Україну з візитом.

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Робочий візит Президента України до Королівства Бельгія

6 березня 2025 року - 14:50
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