Підготовка кроків для досягнення справедливого й тривалого миру та підтримка України: Президент провів зустріч із Федеральним канцлером Австрії

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером і привітав його з нещодавнім вступом на посаду.

Глава держави подякував за підтримку України та гуманітарну й фінансову допомогу з боку Австрії. Наша держава розраховує на спільні зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру та надійних гарантій безпеки для України та всієї Європи.

Під час зустрічі також обговорили продовження допомоги в гуманітарному розмінуванні, відновленні енергетичної інфраструктури, будівництві укриттів у школах та садочках і підтримку ініціативи «Продовольство з України».

Володимир Зеленський запросив канцлера Австрії відвідати Україну з візитом.