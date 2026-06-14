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Підготовка нового оборонного пакета та внесків у програму PURL: Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Бельгії

18 червня 2026 року - 15:06

Підготовка нового оборонного пакета та внесків у програму PURL: Президент зустрівся з Прем’єр-міністром Бельгії

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером.

Глава держави подякував Бельгії за фінансову та оборонну допомогу нашій країні. Лідери обговорили подальшу підтримку України, зокрема посилення протиповітряної оборони. Ішлося про можливості додаткових внесків у програму PURL і реалізацію спільних проєктів у межах SAFE.

Прем’єр-міністр поінформував про підготовку нового великого оборонного пакета та внесків у PURL.

Окрема увага – плану й часовим межам постачання літаків F-16 від Бельгії. Уже цього року будуть перші поставки, і Україна розраховує, що надалі винищувачі надходитимуть теж оперативно.  

Президент розповів про зустрічі на саміті Групи семи, загальну ситуацію в дипломатії та роботу з партнерами у спеціальному форматі Drone Deals. Володимир Зеленський запропонував Бельгії укласти відповідну угоду та розбудовувати безпекове партнерство.

Також ішлося про європейську інтеграцію України. Президент подякував Бельгії за підтримку відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови. За словами Глави держави, наша країна розраховує на відкриття решти пʼяти кластерів уже найближчим часом. Володимир Зеленський акцентував, що попри війну українці виконують свої зобов’язання, а рівень підтримки вступу до ЄС серед наших людей один із найвищих серед країн-кандидатів, тому справедливо, щоб переговори про вступ рухалися відповідно до прогресу України в реформах.

Говорили й про посилення санкційного тиску на російський тіньовий флот.

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