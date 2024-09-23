Підготовка української енергосистеми до зими: Президент зустрівся з керівниками провідних американських енергетичних компаній 

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками провідних американських енергетичних, фінансових і страхових компаній. Участь у зустрічі також узяли адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер і заступник держсекретаря Сполучених Штатів з управління та ресурсів Річард Верма.

Глава держави подякував американському бізнесу, а також адміністрації США за підтримку у відновленні українських енергетичних об’єктів.

«Питання енергетики стосується не лише сьогоднішнього дня, а й майбутнього. Ми маємо підготуватися до опалювального сезону, адже це наша слабкість сьогодні, оскільки енергомережа зазнає атак щодня, справді щодня. Це не просто риторика, це реальні прагматичні атаки Путіна», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що для підготовки до зими чимало вдалося зробити завдяки підтримці партнерів. Водночас важливою є і робота, яку провела держава, зокрема для децентралізації енергосистеми. Утім Україна потребує збільшення допомоги, зокрема щодо трансформаторів.

«Найбільший виклик – що робити, коли немає електроенергії. Влітку це одна ситуація, а ближче до зими – зовсім інша. Адже йдеться не лише про електроенергію, а й про опалення, зв’язок, телефон – усе. Це твоє життя», — додав Глава держави.

Саманта Пауер зазначила, що Володимир Путін щозими намагається використовувати холод як зброю, щоб змусити людей виїжджати з країни.

«Тож і цього разу він сподівається, що матінка-природа буде на його боці, сподівається, що український народ і всі ми втомимося від цієї боротьби. І я думаю, що ми зібралися тут сьогодні, щоб показати, що він помиляється, що його ставка є хибною, як це було досі», – сказала вона.

Під час зустрічі, зокрема, докладно обговорили плани з підготовки української енергосистеми до зими та можливість реалізації спільних проєктів в енергетичній сфері.