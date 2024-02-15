Підписано амбітну безпекову угоду, яка посилює Україну, наших воїнів та наш народ – Глава держави після зустрічі з Президентом Франції

У межах робочого візиту до Франції Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Під час переговорів у Парижі лідери двох держав підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією, яка є продовженням Вільнюської декларації «Групи семи», погодженої в липні 2023 року.

«Я хочу подякувати тобі, Еммануелю, за те, що наші домовленості завжди працюють і завжди надихають. Україна та Франція вміють разом додавати сили і нашому захисту, і нашим народам, і всій нашій Європі. Ми підготували й підписали амбітну безпекову угоду. Не про всі її деталі можемо сьогодні відкрито говорити. Але це те, що справді стверджує: у цієї війни, яку Путін розв’язав проти України та всієї Європи, точно немає майбутнього. Майбутнє є в наших народів, у нашої спільної безпеки, у справедливого миру, на який усі у Європі заслуговують», – сказав Президент України під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Еммануелем Макроном у Парижі.

За словами Володимира Зеленського, угода між Україною та Францією передбачає виділення на оборону 3 млрд євро вже в поточному році, чітку й принципову підтримку з боку Парижа повноправного членства України в НАТО, застосування санкцій проти Росії за війну, а також відповідальність політичного керівництва РФ та всіх воєнних злочинців.

«Плюс ми виводимо на новий рівень співпрацю в галузях інформаційної та кібербезпеки, розвідки та контррозвідки, захисту критичної інфраструктури та протидії організованій злочинності. Кожен із таких елементів – про стійкість наших держав у захисті людських життів», – заявив Президент України.

Відповідаючи на запитання журналістів, Глава держави зазначив, що кожна така двостороння угода посилює Україну, наших воїнів і наш народ.

Він заявив, що кожна країна, з якою Україна підписала двосторонні документи – Велика Британія, Німеччина та Франція, – є реальними лідерами безпеки у світі та лідерами в захисті України.

«Для нас важливо, щоб народи наших країн це бачили. І дуже важливо, щоб бачила агресивна, ворожа Росія, що Україна не наодинці і що справді потужні країни світу, з потужною економікою та з реальними цінностями, не залишають Україну, яка дуже бореться за нашу свободу й за цінності цих країн», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі лідери двох держав обговорили ситуацію на полі бою в Україні, потреби українського війська, перспективи та можливості.

«Ми регулярно й дуже змістовно обмінюємося поглядами на перебіг війни. І я вдячний Франції та пану Президенту за всю ту надзвичайно влучну й сильну військову допомогу, яку ми отримуємо. Сьогодні – ще один оборонний пакет. Саме такий, який потрібен. Снаряди для артилерії, гармати – ефективні системи «Цезар», додаткове посилення ППО. Це абсолютно гідна відповідь на спроби Путіна збільшити тиск на наші позиції, скориставшись проблемами в постачанні від деяких партнерів. Франція справді допомагає. Дякую», – сказав Глава Української держави.

Президент відзначив важливість початку співпраці між Україною та Францією у сфері оборонного виробництва, яка передбачає локалізацію та спільне виготовлення зброї, а також передачу Францією українській стороні окремих інноваційних технологій.

«Сьогодні докладно обговорили спільне виробництво дронів та РЕБ. Це надзвичайно вагомо. І кожне з таких наших досягнень працюватиме заради спільного блага наших народів», – зазначив він.

Володимир Зеленський також наголосив, що Президент РФ нині став одним із найкривавіших диктаторів у європейській історії, і закликав усіх лідерів у світі, які цінують життя, працювати разом заради встановлення справедливості.

Президент Франції Еммануель Макрон зі свого боку зауважив, що французька допомога має посилити оборонну спроможність України. За його словами, двостороння Угода про співробітництво у сфері безпеки буде чинною доти, поки Україна не вступить до НАТО.

«Франція планує продовжити підтримку України щодо постачання військової техніки, кооперації оборонної промисловості, навчання, розвідки, допомоги цивільному сектору. Ми готові посилити нашу оборонно-промислову та технологічну базу на користь європейської оборони», – сказав він.

Крім того, Еммануель Макрон підтримав ідею стосовно випуску єврооблігацій для мобілізації оборонної промисловості.

«Ми сповнені рішучості підтримувати вас. Ми стоятимемо пліч-о-пліч і переконані, що, діючи спільно, ми захищаємо не лише Україну, а й те, що нас об’єднує – наші цінності. Франція буде поруч із вами сьогодні й завтра. Запевняю в нашій підтримці, яка триватиме стільки, скільки потрібно», – сказав Президент Франції, звертаючись до Володимира Зеленського.