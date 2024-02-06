Підписав указ, який розпочинає створення окремого роду сил – Сил безпілотних систем – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Короткий звіт про цей день.

Провів нараду щодо міжнародної активності для нашої держави в лютому – увесь місяць розплановано. Дуже детально. Фактично – кожен день. Буде багато перемовин, зустрічей, нових домовленостей для України, для зміцнення наших воїнів.

Провів сьогодні також нараду щодо нових угод про безпекові гарантії для України – працюємо зараз із кількома країнами. Доволі амбітні можуть бути угоди, хороший зміст. І я вдячний дипломатичним командам, які залучені. Ми повинні вже найближчими місяцями показати такий результат у розбудові архітектури безпекових угод, який дасть потрібні позитивні сигнали на увесь цей рік – сигнали дієвої підтримки України, тривалої підтримки. Сигнали чіткої довіри наших партнерів до здатності України захищатись і захиститися від російської агресії. Світ готовий дієво допомагати лише тим, чия сила очевидна.

Сьогодні провів кілька міжнародних зустрічей. Перша – Португалія. В Україні з візитом були міністри закордонних справ та освіти Португалії. Провів зустріч із ними – подякував за досягнутий рівень співпраці між нашими державами, за довіру до України й до наших людей. Одне з питань у розмові – це участь Португалії у відбудові в Україні. І, зокрема, у відбудові в Житомирській області – саме освітніх закладів. Дуже розраховуємо, що проєкти такої відбудови будуть реалізовані якнайшвидше.

Друга зустріч за сьогодні – директор МАГАТЕ Гроссі. Він планує відвідати Запорізьку атомну станцію. Ми доволі детально обговорили ситуацію на станції та безпекові виклики зараз: російська окупація ЗАЕС повинна припинитися, і це головна передумова відновлення радіаційної безпеки для всього нашого регіону. Подякував пану Гроссі за підтримку Формули миру та за участь представника МАГАТЕ в роботі радників щодо Формули. Дуже важливим є той факт, що Україна була обрана до Ради керуючих МАГАТЕ. Це очевидна ознака того, що світ визнає нашу здатність відновлювати стабільність і працювати заради безпеки.

Третє за сьогодні – зустріч із керівником Організації економічного співробітництва та розвитку – однієї з найбільш поважних міжнародних організацій, яка об’єднує найбільш розвинуті країни світу. Подякував за підтримку нашої держави й за відкриття офісу Організації в Україні. Ми постійно додаємо змісту нашій взаємодії та попри все рухаємося до повноправного приєднання до цього клубу, до Організації економічного співробітництва та розвитку. Обговорили сьогодні й залучення коштів для відбудови в Україні.

Ще одне. Стратегічне питання. Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил – Сил безпілотних систем. І це не питання майбутнього – це те, що повинне дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою. Дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це теж дрони. Зараз перелік завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих фахівців у цю сферу. Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду загалом. І, щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил будуть створені Сили безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО.

Продовжуємо перезавантаження державної системи – тих її елементів, які потрібні, щоб Україна досягла своїх цілей. Цілком справедливих цілей. Україна може перемогти. Має перемогти. І ми повинні все для цього зробити! Я дякую всім, хто допомагає! Слава всім, хто б’ється та працює заради нашої держави!

Слава Україні!