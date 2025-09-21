Підсумкова заява співголів – Президента України та Прем’єр-міністра Канади

Відновлення дитинства та людяності: просування миру в Україні через повернення українських дітей

Зустріч на високому рівні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на полях Генеральної Асамблеї ООН (ГА ООН 80)

23 вересня 2025 року, Нью-Йорк



Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та Президент України Володимир Зеленський співголовували на зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Лідери, спеціальні гості – перша леді України Олена Зеленська та Діана Фокс Карні, дружина Прем’єр-міністра Канади, а також високі представники держав-членів та міжнародних організацій зібралися, щоб збільшити спільні зусилля задля безпечного повернення українських дітей, яких Російська Федерація незаконно депортувала або примусово перемістила.

Учасники підтвердили свою непохитну відданість захисту дітей, які постраждали від незаконної, неспровокованої та невиправданої загарбницької війни Росії проти України, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та Конвенції ООН про права дитини.

Учасники нагадали, що Міжнародна коаліція за повернення українських дітей була офіційно започаткована в Києві в лютому 2024 року. Співголовами коаліції є Канада та Україна. Її метою є координація спільних зусиль, обмін інформацією, узгодження ресурсів та міжнародна адвокація задля повернення українських дітей додому й возз’єднання із їхніми рідними та громадами.

Учасники наголосили, що незаконна депортація та примусове переміщення дітей є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та грубим порушенням прав людини. Вони підкреслили, що ця практика є частиною ширшого спектра зловживань із боку Росії на тимчасово окупованих територіях України, серед іншого стирання української ідентичності, заборони україномовної освіти, індоктринації, зокрема мілітаризації дітей, а також їх розлучення з родинами.

Учасники також відзначили, що задіяні міжнародні механізми притягнення до відповідальності: у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих територій України до Російської Федерації.

Учасники також із занепокоєнням відзначили, що тисячі українських дітей досі перебувають у Росії та на окупованих територіях, відірвані від своїх рідних і громад, тоді як станом на сьогодні лише близько 1600 було успішно повернуто в Україну. Вони підкреслили надання Україною початкового списку з 339 дітей Російській Федерації 2 червня 2025 року як конкретний гуманітарний крок і потенційний захід зі зміцнення довіри та з жалем відзначили відсутність будь-якої змістовної відповіді з боку Російської Федерації станом на сьогодні.

Учасники ще раз підтвердили, що повернення цих дітей є водночас гуманітарним імперативом і центральним елементом досягнення справедливого та сталого миру в Україні. Прем’єр-міністр Марк Карні та Президент Володимир Зеленський закликали до збереження міжнародної єдності. Вони привітали роботу Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, водночас наголосивши на нагальній необхідності посилення міжнародної взаємодії. Президент Зеленський оголосив, що Україна внесе на розгляд ООН резолюцію із закликом до Росії повернути українських дітей, і подякував Президентці Європейської комісії за зобов’язання провести саміт коаліції, щоб питання залишалося серед основних пріоритетів у міжнародному порядку денному.

Під час зустрічі учасники:

Закликали Росію негайно повернути українських дітей.

Підтвердили, що безпечне повернення, реінтеграція та реабілітація незаконно депортованих і примусово переміщених дітей мають залишатися спільним міжнародним пріоритетом, при цьому дії мають керуватися найкращими інтересами дитини й повною повагою до міжнародного гуманітарного права та права у сфері прав людини.

Підкреслили, що повернення дітей має бути складовою ширших зусиль із просування миру, примирення та притягнення до відповідальності в Україні.

Нагадали, що міжнародна співпраця є необхідною, зокрема через адвокаційні кампанії та тиху дипломатію.

Визнали поточні та нові ініціативи в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, зокрема: запуск пілотного механізму розшуку українських дітей, депортованих або примусово переміщених Російською Федерацією; практичну підтримку для сприяння поверненню українських дітей, зокрема виконання посередницької ролі; розширення інвестицій у програми відновлення, реінтеграції та реабілітації під патронатом першої леді України Олени Зеленської, включно з житлом та підтриманим проживанням для дітей і молоді, що повертаються, допомогою прийомним сім’ям і психосоціальною реабілітацією; Європейський Союз та Андорра офіційно оголосили про своє рішення приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, що ще більше посилило спільну відданість цій важливій справі.



Учасники привітали обмін ідеями та оголошення, зроблені під час зустрічі, і наголосили на важливості збереження міжнародної уваги та практичної підтримки. Вони закликали зацікавлені держави й організації розглянути можливість приєднання до коаліції або підтримки її діяльності.

Співголови подякували учасникам за їхню залученість і солідарність та підтвердили свою рішучість продовжувати спільну роботу задля підтримки безпечного повернення, реінтеграції та реабілітації українських дітей. Прем’єр-міністр Марк Карні та Президент Володимир Зеленський відзначили, що й надалі порушуватимуть це питання у переговорах із партнерами на найвищому рівні, утримуючи тему страждань українських дітей у центрі міжнародної уваги.