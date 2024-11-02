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4 листопада 2024 року - 18:35

Підтримка Плану перемоги, результати конференції в Монреалі та відправка першої замовленої Канадою системи NASAMS: Президент провів розмову з Джастіном Трюдо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Глава держави подякував за організацію Міністерської конференції з людського виміру Формули миру, яка відбулася 30–31 жовтня у Монреалі.

«Вдячний тобі, Джастіне, твоїй команді та всім залученим за успішно проведену тематичну конференцію за четвертим пунктом Формули миру «Звільнення полонених і депортованих осіб». Наступний етап – підготовка підсумкового документа – Плану миру – за результатами всіх тематичних конференцій», – сказав Президент.

Лідери обговорили співпрацю для організації другого Саміту миру та залучення до цієї роботи країн Глобального Півдня.

Джастін Трюдо підтвердив свою підтримку Плану перемоги, який за дорученням Володимира Зеленського українська делегація представила очільнику уряду Канади на полях конференції.

Прем’єр-міністр повідомив про відправку першої системи ППО NASAMS, яку замовила Канада. Вона має надійти в Україну до кінця цього року.

Лідери також обговорили подальшу оборонну підтримку України та ситуацію на полі бою, зокрема залучення до війни Північної Кореї.

Крім того, вони узгодили співпрацю в межах канадського головування у «Групі семи» наступного року.

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