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Підтримка постраждалих від російської агресії та повернення українців: Ірина Верещук зустрілася з норвезькими урядовцями

27 березня 2025 року - 18:02

Підтримка постраждалих від російської агресії та повернення українців: Ірина Верещук зустрілася з норвезькими урядовцями

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук провела зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде та міністеркою праці й соціальної інтеграції Тоньє Бренною.

Сторони обговорили гуманітарну ситуацію в Україні, зокрема у прифронтових регіонах. Окрема увага – фінансовій підтримці для подолання гуманітарних викликів. 

Також на зустрічі йшлося про необхідність продовження програм допомоги українцям, які тимчасово перебувають у Норвегії, та створення умов для повернення додому всіх, хто цього хотітиме, після завершення війни. 

Ірина Верещук подякувала уряду та норвезькому народові за тверду й непохитну солідарність з українцями.

Від самого початку повномасштабного російського вторгнення Норвегія надала нашій країні підтримку загалом на 5,4 млрд дол. Окрім військової допомоги на 3 млрд дол., ця сума охоплює гуманітарну та цивільну підтримку на 2,4 млрд дол.

Цьогоріч Норвегія планує виділити Україні 1,6 млрд дол. на цивільні та гуманітарні потреби. Допомога буде розподілена за такими напрямами: енергетична безпека та енергопостачання, включно з ядерною безпекою та закупівлею газу; гуманітарна допомога; оперативна підтримка та реабілітація; розвиток бізнесу та приватного сектору; громадянське суспільство.

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