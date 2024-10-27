Підтримка релокованих підприємств, кредитні програми та енергозабезпечення – результати зустрічі Президента з представниками бізнесу Закарпаття

В Ужгороді Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Закарпатської області в межах економічної платформи «Зроблено в Україні».

«Закарпаття розвивається. Через війну сюди переїхало багато людей, велика кількість релокованого бізнесу працює саме тут», – сказав Глава держави.

Президент зауважив, що місцевий бізнес співпрацює з центральною та регіональною владою, а релоковані підприємства створюють робочі місця у регіоні.

Володимир Зеленський також поспілкувався з підприємцями, зокрема з представниками релокованих компаній із Харкова, Мелітополя, Дніпра та Нікополя.

Крім того, під час зустрічі обговорили підтримку релокованих підприємств, розширення програми «Доступні кредити 5-7-9%» для місцевого бізнесу, запуск цільових кредитних програм, безперебійне енергозабезпечення підприємств та бронювання працівників.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що Закарпаття стало одним із лідерів за кількістю релокованого бізнесу. Офіційно в регіоні зареєстровано близько 400 таких підприємств.

Крім того, зростає кількість нових компаній. Порівняно з 1 січня 2022 року зараз їх на 3 тисячі більше. Серед них лідери за галузями – машинобудування, металообробка, деревообробка та сільське господарство.

У межах ініціативи «Зроблено в Україні» на підтримку бізнесу цьогоріч було передбачено понад 45 млрд грн, із них щонайменше 530 млн грн – для Закарпаття.

«Виробники регіону вже активно користуються цими інструментами, зокрема доступними кредитами, грантами, програмою розвитку індустріальних парків. Ми очікуємо, що всі програми в межах політики “Зроблено в Україні” будуть продовжені й наступного року», – повідомила Юлія Свириденко.