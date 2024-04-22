Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Чотири пріоритети: ППО, сучасна артилерія, далекобійність і щоб допомога від США прибула якнайшвидше – звернення Президента
Чотири пріоритети: ППО, сучасна артилерія, далекобійність і щоб допомога від США прибула якнайшвидше – звернення Президента

22 квітня 2024 року - 22:44

Переглянути всі відео
ностанні новини

Підтримка США допоможе Україні відстояти справедливий мир на наших землях – Андрій Єрмак в ефірі Newsmax

23 квітня 2024 року - 08:08

Чотири пріоритети: ППО, сучасна артилерія, далекобійність і щоб допомога від США прибула якнайшвидше – звернення Президента

22 квітня 2024 року - 22:40

Питання номер один – ППО: Президент під час зустрічі з конгресменами США

22 квітня 2024 року - 21:46

Президент України прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Польщі, Австралії, Таїланду, Гани й Уганди

22 квітня 2024 року - 21:23

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав в Україні
Президент прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав в Україні

22 квітня 2024 року - 21:23

Перейти до всіх галерей

Підтримка США допоможе Україні відстояти справедливий мир на наших землях – Андрій Єрмак в ефірі Newsmax

23 квітня 2024 року - 08:08

Підтримка США допоможе Україні відстояти справедливий мир на наших землях – Андрій Єрмак в ефірі Newsmax

Допомога Сполучених Штатів Америки зміцнить українське військо в боротьбі з державою-агресоркою РФ. На цьому керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив в ефірі американського телеканалу Newsmax.

Він подякував народу США, Конгресу, обом партіям, Президенту Джозефу Байдену та його адміністрації за рішення на підтримку України.

«Це передусім зміцнення нашої спроможності продовжувати боротьбу. За ці два роки ми показали, що вміємо боротися та вміємо перемагати. Я не вірю, що ще будуть ескалації, але вірю, що це допоможе Україні відстояти справедливий мир на наших землях», – сказав очільник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак також зауважив, що рішення про ухвалення пакета допомоги важливе в час, коли Путін і його війська посилюють атаки на українські міста та інфраструктуру.

Керівник Офісу Президента висловив переконання, що всі партнери точно знають, чого найбільше потребує Україна: боєприпасів, артилерії, засобів протиповітряної оборони й ракет великої дальності.

«Це те, що справді вкрай необхідно нашим героям, нашим воїнам, щоб захищати й далі звільняти наші землі. Тому що це – наша мета», – резюмував Андрій Єрмак.

Версія для друку