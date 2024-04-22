Підтримка США допоможе Україні відстояти справедливий мир на наших землях – Андрій Єрмак в ефірі Newsmax

Допомога Сполучених Штатів Америки зміцнить українське військо в боротьбі з державою-агресоркою РФ. На цьому керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив в ефірі американського телеканалу Newsmax.

Він подякував народу США, Конгресу, обом партіям, Президенту Джозефу Байдену та його адміністрації за рішення на підтримку України.

«Це передусім зміцнення нашої спроможності продовжувати боротьбу. За ці два роки ми показали, що вміємо боротися та вміємо перемагати. Я не вірю, що ще будуть ескалації, але вірю, що це допоможе Україні відстояти справедливий мир на наших землях», – сказав очільник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак також зауважив, що рішення про ухвалення пакета допомоги важливе в час, коли Путін і його війська посилюють атаки на українські міста та інфраструктуру.

Керівник Офісу Президента висловив переконання, що всі партнери точно знають, чого найбільше потребує Україна: боєприпасів, артилерії, засобів протиповітряної оборони й ракет великої дальності.

«Це те, що справді вкрай необхідно нашим героям, нашим воїнам, щоб захищати й далі звільняти наші землі. Тому що це – наша мета», – резюмував Андрій Єрмак.