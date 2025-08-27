Президент:

Росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись – звернення Президента

27 серпня 2025 року - 20:10

27 серпня 2025 року - 20:10

27 серпня 2025 року - 20:08

28 серпня 2025 року - 17:52

Підтримка України, посилення санкцій проти Росії та напрацювання гарантій безпеки: Володимир Зеленський провів розмову з Урсулою фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття та солідарність з українцями у зв’язку з російським обстрілом України цієї ночі. Глава держави подякував за підтримку й наголосив, що це був один із найбільших ударів по Україні, основною ціллю якого став Київ. Пошуково-рятувальна операція в столиці досі триває.

Лідери обговорили дипломатичну роботу для зупинення російської агресії та гарантування Україні справжньої безпеки.

Володимир Зеленський акцентував, що, поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися.

Президентка Єврокомісії розповіла про підготовку 19-го санкційного пакета Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами.

Окрему увагу приділили євроінтеграції та важливості одночасного відкриття переговорного кластера для України та Молдови. Наша країна очікує на відповідне позитивне рішення найближчим часом.

