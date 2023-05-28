Підтримка, яку ми здобули на саміті G7 у Хіросімі, дає можливість з упевненістю дивитися в майбутнє на шляху до перемоги – Андрій Єрмак в інтерв’ю японському телеканалу NHK

Під час саміту «Великої сімки» в Японії наша держава здобула безпрецедентну підтримку від країн-учасниць, що дає можливість мати впевнені позиції на шляху до перемоги над російським агресором і відновлення територіальної цілісності. Про це керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив в інтерв’ю японській компанії суспільного телерадіомовлення NHK, що є найбільшою в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

«Абсолютно конкретна, чітка, така, що дає можливість з упевненістю дивитися у майбутнє, і, безумовно, абсолютна підтримка України на шляху до нашої перемоги», – констатував Андрій Єрмак і додав, що її висловлювали учасники як сесії G7+Україна, так і сесії за участю лідерів деяких країн Глобального Півдня.

Очільник Офісу Глави держави назвав важливим той факт, що ця підтримка не лише звучала під час зустрічей і виступів, а й була закріплена в документах, ухвалених за результатами саміту.

За словами Андрія Єрмака, ще є питання, над якими необхідно працювати спільно з низкою країн, але всі присутні озвучили абсолютно чітку позицію щодо підтримки територіальної цілісності й суверенітету України.

«Всі були єдині в тому, що Україна веде справедливу боротьбу, Україна заслуговує на мир, Україна абсолютно має рацію у своєму прагненні до відновлення територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах», – констатував керівник Офісу Глави держави.

Він також наголосив, що українська формула миру, запропонована Президентом Володимиром Зеленським, має стати основою для подальшої роботи цивілізованого світу над припиненням війни й поверненням справедливого миру на українську землю.

На думку керівника Офісу Глави держави, поки російські війська залишаються на окупованій ЗАЕС, існує ризик катастрофи. Водночас Андрій Єрмак зазначив: завдяки консолідованій позиції країн G7, а також представників Глобального Півдня ризик застосування РФ ядерної зброї нині менший, ніж раніше.

Загалом, на переконання керівника Офісу Президента, Україні на саміті вдалося досягти вагомих результатів. Він подякував Японії, японському уряду та народу за проведення важливої роботи й теплу зустріч української делегації.

«Ми дуже довго згадуватимемо Хіросіму як місце, де відбувся цей історичний саміт лідерів G7 плюс Україна плюс лідери Глобального Півдня», – сказав Андрій Єрмак.

Він назвав надзвичайно важливим рішення надати Україні винищувачі F-16. За його словами, наша держава дуже довго працювала задля цього.

«Для України це вкрай важливо. Це захист нашого неба. Це те, де ми потребуємо сьогодні посилення. Я надзвичайно вдячний усім нашим партнерам за колективну рішучість – це потужний сигнал не просто підтримки, а абсолютної віри в українську перемогу. Крім того, це також посилює впевненість, що Україна в майбутньому стане членом НАТО», – резюмував керівник Офісу Президента.