Підтримка євроінтеграції та посилення санкцій проти Росії: Володимир Зеленський зустрівся з Робертою Мецолою

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою. Це її четвертий візит в Україну за час повномасштабної російської війни.

Глава держави подякував Роберті Мецолі та Європарламенту за послідовну підтримку України, її незалежності, суверенітету та людей.

«Ми однаково сприймаємо ситуацію зараз: захист України – це захист Європи, допомога Україні – це допомога Європі», – сказав Володимир Зеленський.

Президентка Європарламенту наголосила на посиленні подальшої допомоги Україні.

«Разом ми можемо довести росіянам, що їхні дії не залишаться без відповіді, і разом ми будемо робити це, щоб стримати їх і забезпечити мир», – зазначила Роберта Мецола.

Під час зустрічі обговорили ключові теми взаємодії України з європейськими інституціями. Глава держави акцентував, що наша країна розраховує на якнайшвидше відкриття першого переговорного кластера та одноголосну підтримку цього рішення всіма державами – членами Євросоюзу.

«Ми робимо те, що обіцяли, і зі свого боку ми дуже розраховуємо, що Європейський Союз, лідери Європи будуть виконувати свою частину роботи – те, що стосується саме кластерів», – сказав Президент.

Володимир Зеленський окремо відзначив відкриття офісу Європейського парламенту в Україні, що посилить координацію між Верховною Радою та Європейським парламентом.

«Європарламент абсолютно чіткий: ваше майбутнє – це Європа, і це частина необхідних безпекових гарантій, яких потребує ваша країна, але яких також потребує Європа», – зазначила Роберта Мецола.

Окрема увага – посиленню санкцій проти Росії. Глава держави наголосив, що Україна очікує на схвалення 19-го пакета санкцій Євросоюзу, та розраховує, що він буде спрямований проти російських енергоресурсів та інфраструктури для торгівлі ними, банківського сектору та схем обходу санкційних обмежень. Крім того, ішлося про те, як надати більшої європейськості позиціям Словаччини та Угорщини.

«Ми розраховуємо й на відповідні санкційні кроки Сполучених Штатів Америки. Путін має відчути, що його намір продовжувати війну, продовжувати удари, і зокрема переносити дестабілізаційну активність на такі країни, як Польща, Румунія, – що все це буде означати біль для Росії», – сказав Володимир Зеленський.

Роберта Мецола зауважила, що Європарламент продовжуватиме послаблювати російську воєнну машину через механізми санкцій. За її словами, важливо відмовитися від використання російських енергетичних ресурсів і посилити обмеження проти тіньового флоту.

Також сторони обговорили використання російських активів для захисту від російської агресії та відбудови України, допомогу з будівництвом укриттів для шкіл, дитячих садків, університетів і лікарень, підтримку програми безоплатного харчування для всіх українських школярів.