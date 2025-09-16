Заява Президента України за підсумками зустрічі з Президенткою Європарламенту

Дорога Роберто!

Дуже радий вашому візиту. Ви завжди в нас дуже бажаний гість, пані Президент!

Шановні журналісти!

Сьогодні ми дійсно дуже раді бачити в Україні з візитом пані Президентку Європарламенту, і це вже четвертий візит Роберти Мецоли в Україну під час війни. Роберта була серед перших, хто відвідав Україну після початку вторгнення. І загалом Європарламент і пані Президентка завжди послідовно підтримують нашу державу, нашу незалежність, наш суверенітет і наших людей, безумовно. І я хочу за це подякувати, Роберто, тобі особисто. За твою таку велику увагу до України. Ми однаково сприймаємо ситуацію зараз: захист України – це захист Європи, і допомога Україні – це допомога Європі. Росія завжди ставилась із презирством до об’єднаної Європи. Росія ніколи не вірила, що саме Європа може бути сильною. Цими роками разом з усією командою Європи, з багатьма європейськими лідерами ми довели, що Росія точно помилялась у такому ставленні до Європи й до європейців. І важливо, що Україна тільки додає Європі єдності, сили, впливу на глобальні справи. Зараз ми бачимо, як перебудовуються відносини між Європою та Сполученими Штатами Америки, як Європа вибудовує свою нову позицію в глобальних справах. Важливо, щоб і надалі Європа залишалась глобальним суб’єктом – глобальним захисником свободи та людських прав. Ми це забезпечимо – усі разом. Я в цьому впевнений.

Сьогодні ми з Робертою обговорили ключові теми, які є між Україною та європейськими інституціями. Вдячний за підтримку перемовин щодо вступу України у Європейський Союз. Ми робимо те, що обіцяли, і зі свого боку ми дуже розраховуємо, що Європейський Союз, лідери Європи будуть виконувати свою частину роботи – те, що стосується саме кластерів. Ми розраховуємо на відкриття першого кластера якнайшвидше та одноголосну підтримку цього рішення всіма державами-членами Євросоюзу. І дякую за те, що Європарламент принципово нас у цьому підтримує. Також цінуємо, що в Україні запрацює офіс Європейського парламенту, і це посилить координацію між нашими парламентами – парламентом України і Європарламентом.

Важливо, що Європарламент завжди послідовно підтримує санкції проти Росії за цю війну, і дійсно багато значить лідерство Європи у відповідних питаннях. Ми очікуємо на прийняття 19-го пакета санкцій Євросоюзу. І ми розраховуємо, що однією з основних мішеней санкцій будуть саме російські енергоресурси та інфраструктура торгівлі ними, але також і російський банківський сектор та різноманітні схеми обходу санкцій, які використовує Росія для фінансування війни. Предметно обговорили, як надати більшої європейськості позиціям Словаччини та Угорщини, які поки що мають певну залежність в енергетиці від Росії. Ми розраховуємо й на відповідні санкційні кроки Сполучених Штатів Америки. Путін має відчути, що його намір продовжувати війну, продовжувати удари, і зокрема переносити дестабілізаційну активність на такі країни, як Польща, Румунія, – що все це буде означати біль для Росії. Якщо Росії не боляче, вона воює. Вони повинні відчувати більші економічні, більші політичні та інші втрати, щоб ми нарешті змогли наблизитись до миру. В цьому контексті говорили й про російські активи, які мають значно ефективніше й оперативно допомагати захисту від російської агресії та відбудові України. Говорили також і про такі, безперечно, вагомі соціальні речі для нашої стійкості, як будівництво укриттів. У деталях сьогодні я обговорив із Робертою укриття для наших шкіл, для дитсадочків, для університетів, укриття для людей, укриття для лікарень. І ми розраховуємо на підтримку Європою нашої програми безоплатного харчування для всіх дітей в усіх школах України. Ми розраховуємо, що ЄС буде також предметно з нами в цих питаннях. Дякуємо всім, хто нам допомагає!

Дякуємо дуже, Роберто, тобі особисто ще раз!

Слава Україні!