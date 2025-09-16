Олена Зеленська та Роберта Мецола провели зустріч на території однієї зі шкіл Київщини, де за підтримки Євросоюзу оновили їдальню

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Зустріч відбулася на території одного з навчальних закладів Київщини, де Олена Зеленська та Роберта Мецола мали змогу побачити, як працюють оновлені їдальня та харчоблок, профінансовані в межах програми Ukraine Facility.

Дружина Президента зазначила, що загалом завдяки субвенціям Євросоюзу Україна змогла оновити й модернізувати харчоблоки та їдальні в більш ніж 200 школах.

«Для України важливо, щоб європейські партнери знали, що їхні субвенції витрачають ефективно для втілення всіх чотирьох основних цілей реформи шкільного харчування: посилення спроможності громад, відновлення та модернізації харчоблоків, розвитку кадрового потенціалу та популяризації здорового харчування серед дітей та їхніх рідних», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді наголосила на тому, що в результаті і сільські школи, і школи у великих містах однаково сучасно облаштовані.

«Це засадничий принцип реформи шкільного харчування: діти з різних куточків України мають право на рівний доступ до харчування, і не повинно мати значення, у наскільки маленькому чи віддаленому населеному пункті вони проживають», – додала Олена Зеленська.

Дружина Президента також акцентувала, що зараз безкоштовне гаряче харчування отримують близько 2 млн дітей. Із наступного навчального року планують забезпечити безкоштовними обідами всіх учнів у країні. Для цього 6 тис. шкільних кухонь потребують модернізації, а більш ніж 12 тис. кухарів мають пройти навчання.

«Для України це не тільки про інфраструктуру. Це передусім про дітей, їхнє здорове майбутнє та забезпечене сьогодення. Дякуємо Євросоюзу, який допомагає нам це втілити», – підсумувала перша леді.