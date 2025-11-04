Президент заслухав доповідь про ситуацію в районі Покровська та відзначив воїнів нагородами на пункті управління 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ

Президент України Володимир Зеленський провів нараду на пункті управління 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Глава держави заслухав доповідь командира 7-го корпусу Євгена Ласійчука про ситуацію в районі Покровська, стабілізацію лінії оборони та взаємодію із суміжними підрозділами. Також доповідав командир 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Юрій Гаркавий. За словами військових, ворог продовжує нарощувати зусилля та вести штурмові дії в Покровську.

Під час наради йшлося про посилення оборони та забезпечення воїнів усім необхідним.

Президент подякував захисникам за службу й відзначив їх орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів.

«Війна всюди в Україні, але ви на найважчому й дуже важливому напрямку, на найгарячішому напрямку – на Покровському. Я хочу вам подякувати за це. Це дуже важливо, тому що це не тільки наша земля. Це передусім дуже важливий тиск ворога психологічно на нашу державу й на всіх союзників. І багато що вирішується саме в цьому напрямку», – наголосив Володимир Зеленський.