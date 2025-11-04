Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, обговорив це з командуванням – звернення Президента
Доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, обговорив це з командуванням – звернення Президента

4 листопада 2025 року - 19:43

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент заслухав доповідь про ситуацію в районі Покровська та відзначив воїнів нагородами на пункті управління 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ

4 листопада 2025 року - 20:57

Доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, обговорив це з командуванням – звернення Президента

4 листопада 2025 року - 19:40

Олена Зеленська спільно з командою Фундації відвідала велику прийомну родину та Школу Супергероїв на Полтавщині

4 листопада 2025 року - 18:05

Оперативна ситуація поблизу Покровська та на його околицях – Президент зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка тримає оборону на цій ділянці фронту

4 листопада 2025 року - 16:42

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента на Донеччину
Робоча поїздка Президента на Донеччину

4 листопада 2025 року - 14:09

Перейти до всіх галерей

Президент заслухав доповідь про ситуацію в районі Покровська та відзначив воїнів нагородами на пункті управління 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ

4 листопада 2025 року - 20:57

Президент заслухав доповідь про ситуацію в районі Покровська та відзначив воїнів нагородами на пункті управління 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ

Президент України Володимир Зеленський провів нараду на пункті управління 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Глава держави заслухав доповідь командира 7-го корпусу Євгена Ласійчука про ситуацію в районі Покровська, стабілізацію лінії оборони та взаємодію із суміжними підрозділами. Також доповідав командир 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Юрій Гаркавий. За словами військових, ворог продовжує нарощувати зусилля та вести штурмові дії в Покровську.

Під час наради йшлося про посилення оборони та забезпечення воїнів усім необхідним.

Президент подякував захисникам за службу й відзначив їх орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів.

«Війна всюди в Україні, але ви на найважчому й дуже важливому напрямку, на найгарячішому напрямку – на Покровському. Я хочу вам подякувати за це. Це дуже важливо, тому що це не тільки наша земля. Це передусім дуже важливий тиск ворога психологічно на нашу державу й на всіх союзників. І багато що вирішується саме в цьому напрямку», – наголосив Володимир Зеленський.

ф

Робоча поїздка Президента на Донеччину

4 листопада 2025 року - 14:09
Версія для друку