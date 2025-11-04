Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, обговорив це з командуванням – звернення Президента
Доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, обговорив це з командуванням – звернення Президента

4 листопада 2025 року - 19:43

Переглянути всі відео
ностанні новини

Розвиток Сил безпілотних систем і власне виробництво дронів – Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача СБС на основному командному пункті 414-ї бригади «Птахи Мадяра»

4 листопада 2025 року - 22:28

Президент заслухав доповідь про ситуацію в районі Покровська та відзначив воїнів нагородами на пункті управління 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ

4 листопада 2025 року - 20:57

Доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, обговорив це з командуванням – звернення Президента

4 листопада 2025 року - 19:40

Олена Зеленська спільно з командою Фундації відвідала велику прийомну родину та Школу Супергероїв на Полтавщині

4 листопада 2025 року - 18:05

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента на Донеччину
Робоча поїздка Президента на Донеччину

4 листопада 2025 року - 14:09

Перейти до всіх галерей

Розвиток Сил безпілотних систем і власне виробництво дронів – Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача СБС на основному командному пункті 414-ї бригади «Птахи Мадяра»

4 листопада 2025 року - 22:28

Розвиток Сил безпілотних систем і власне виробництво дронів – Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача СБС на основному командному пункті 414-ї бригади «Птахи Мадяра»

На основному командному пункті 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра», яка відповідає за ділянку фронту поблизу Покровська, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді та поспілкувався з командирами підрозділів.

Командувач доповів Главі держави про структуру, завдання, результати й стратегію розвитку СБС. Вони сьогодні становлять 2 % від загальної чисельності Збройних Сил України та відповідають за 35 % знищень і уражень особового складу й інших ворожих цілей.

Роберт Бровді поінформував Президента про збільшення чисельності особового складу, підготовку нових екіпажів і підвищення мотивації до служби.

Під час спілкування з командирами підрозділів безпілотних систем ішлося також про СЗЧ та як повертати військових до служби. Окрема увага – власному виробництву дронів і пропозиціям щодо подальшого розвитку Сил безпілотних систем. Пізніше Президент зустрінеться з командувачем СБС, щоб обговорити конкретні рішення.

Володимир Зеленський подякував воїнам за захист України та масове знищення ворога.

«Пишаюся тим, що ви робите щоденно. Сили безпілотних систем, ви як командири, особовий склад – це, напевно, одна з головних складових майбутньої армії України. І, безумовно, одна з важливих складових нашої сучасної армії», – наголосив Глава держави.

Президент відзначив захисників державними нагородами. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх полеглих захисників і захисниць України.

ф

Робоча поїздка Президента на Донеччину

4 листопада 2025 року - 14:09
Версія для друку