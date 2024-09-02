Пишаємося нашими школярами-героями: Президент у Запоріжжі відвідав перший тематичний урок в одному з навчальних закладів

У перший день нового навчального року Президент України Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали перший тематичний урок в одному з навчальних закладів Запоріжжя.

Володимир Зеленський і Дік Схооф поспілкувалися з учнями 1-го та 11-го класів. За словами директорки закладу, цьогоріч тут навчатимуться 76 першокласників та чотири 11-х класи.

Глава держави зазначив, що для нього честь бути сьогодні в Запоріжжі разом із Прем'єр-міністром Нідерландів.

«Хотіли привітати вас із цим днем. Ви такі молодці, що навчаєтеся, що розумні. Ми дуже пишаємося – не можу сказати «дітьми» – нашими дорослими героями, тому що ви в Україні, незважаючи ні на що, навчаєтесь, боретесь. Ми дякуємо вам за таку любов до України. За те, що ви такі героїчні, патріотичні, але все ж для нас – діти», – сказав він.

Премʼєр-міністр Нідерландів наголосив, що дуже важливо залишатися в Україні, навчатися й розвиватися тут.

«Ми розуміємо, наскільки це стресові умови, наскільки вам непросто. Але, будь ласка, робіть це. Нідерланди залишаються з Україною, залишаються з вами економічно, політично, фінансово, мілітарно – у всіх сенсах», – сказав він.

Дік Схооф також подарував учням кілька відомих у Нідерландах книг, перекладених українською.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів Главі держави та Премʼєр-міністру Нідерландів, що Запоріжжя розташоване близько до фронту й щодня перебуває під обстрілами з боку РФ, тому для забезпечення навчального процесу облаштовують аудиторії в укриттях.

За його словами, у регіоні реалізують програму з будівництва підземних шкіл. До кінця року планують облаштувати ще вісім закладів в укриттях. Це дасть змогу здобувати знання офлайн понад 6 тис. учнів.

Іван Федоров також додав, що на уроках захисту країни дітей навчають основ надання першої допомоги, мінно-вибухової безпеки та правил поводження з небезпечними предметами.