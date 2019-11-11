Після досягнення миру армія не перестане бути пріоритетом держави – Президент

Україна прагне досягнути миру дипломатичним шляхом, але сильне військо робить позицію держави впевненішою та міцнішою, заявив Президент Володимир Зеленський.

«Увесь світ бачить, що ми справді прагнемо миру. Ми не хочемо щодня втрачати найкращих українців. Ми обов’язково повернемо наших людей та наші території. І зараз ми досягаємо цього дипломатичним шляхом, але сильне військо робить позицію будь-якої держави впевненішою та міцнішою», – підкреслив Володимир Зеленський під час виступу з нагоди 28-ї річниці Збройних сил України.

Глава держави подякував українським військовим – хоробрим чоловікам і жінкам – за стійкість, мужність, неймовірну силу та волю.

«І це – не просто формальні, протокольні слова з нагоди свята. Це аксіома, яка не потребує доведення... Сьогодні українці довіряють армії більше за будь-які інші органи чи інституції. Це справедливо, логічно та абсолютно заслужено. Адже саме ви захищаєте нашу незалежність під час війни на сході країни та після анексії Криму Росією. Ми ніколи не забудемо страшну ціну, яку довелось сплатити для захисту нашого суверенітету. Це – тисячі поранених і тисячі загиблих воїнів, наших героїв, які віддали своє життя за Україну, за кожного з нас», – підкреслив Володимир Зеленський та закликав присутніх вшанувати пам'ять полеглих хвилиною мовчання.

Президент наголосив, що важливою складовою міцного фундаменту Збройних сил України є розвиток. «Ми не стоїмо на місці, ми зміцнюємо нашу боєздатність та вишкіл. Ми прагнемо не на словах, не на плакатах, а на ділі наближати наше військо до стандартів НАТО», – сказав він.

За словами Глави держави, йдеться про повноцінне реформування всіх сфер оборони: військового управління, логістики, підготовки, озброєння і, найголовніше, – гідного забезпечення військових та їхніх родин.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна вже має гіркий досвід і знає, що може статися, коли країна не готова захищати свої державні інтереси.

«Саме тому після досягнення довгоочікуваного миру армія не перестане бути нашим пріоритетом. Бо це – запорука нашого подальшого розвитку, нашої незалежності, права на самостійний вибір нашого власного шляху, яким рухається Україна», – наголосив Президент.

Другим важливим складником фундаменту для ЗСУ Глава держави назвав згуртованість суспільства.

За словами Президента, третя знакова річ для українського війська – правда. «Вона, правда, на нашому боці. І цим все сказано», – резюмував Володимир Зеленський.

Глава держави привітав військовослужбовців з професійним святом та подякував за сумлінне виконання обов’язку, за честь, відвагу та героїзм. Він побажав захисникам та їхнім родинам міцного здоров’я, добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог на благо України.

Також Президент вручив державні нагороди з нагоди Дня Збройних сил України.