Після перемоги маємо створити в Україні такі умови, щоб і люди, і бізнес почувалися в безпеці – Президент

Україна після перемоги у війні з Росією стане потужною й безпечною державою, яка позбудеться корупційної складової та олігархічного впливу і зможе захистити свою територію та людей. Про це сказав Президент Володимир Зеленський, беручи участь в онлайн-форматі у Всесвітньому економічному форумі, що триває в Давосі.

Відповідаючи на запитання модератора – засновника Всесвітнього економічного форуму Клауса Шваба щодо бачення майбутнього України, Глава держави наголосив, що нині як лідер країни, яка воює, більше думає про сьогодення й втрати у війні. Він додав, що Україна дуже дорого платить за свободу, незалежність і боротьбу.

Водночас Президент висловив переконання, що на нашу державу чекає перемога, адже український народ та армія вже показали свою міць і хоробрість.

«Це буде сильна держава, у якої будуть конкретні пріоритети щодо безпеки. Ми розуміємо, що з таким сусідом будь-якої миті може бути будь-що, і, на жаль, може бути війна. Війна може повторюватися. Впевнений, ми повинні створити такі умови, щоб люди, бізнес не боялися розвиватись у нашій державі», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що територія України велика, тому має бути створена міцна система захисту.

«Наше завдання – зробити найсучаснішу систему ППО, найсучаснішу мультисистему безпеки. Наше завдання – мати договір щодо безпеки з іншими країнами, яким ми довіряємо і яких вважаємо партнерами. Цей договір має бути повноцінним, бажано, щоб він був ратифікований у парламентах держав – стратегічних партнерів. І щоб будь-які шанси агресора на майбутнє вторгнення припинялися ще до входу на наші землі», – переконаний він.

Як зазначив Глава держави, в Україні має бути гарантована безпека як людей, так і бізнесу.

«У нас немає наміру відроджувати ті чи інші корупційні кроки, корупційні інституції, олігархічний вплив. Цього всього в Україні не буде. І нічого цього зараз уже немає. Саме така держава – потужна, модна, технологічна й безпечна, яка при цьому всьому готова будь-якої миті захистити свою землю й людей», – резюмував Володимир Зеленський.