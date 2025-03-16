Після перемовин у Джидді й появи на столі американської пропозиції щодо тиші на фронті Росія вкрала ще майже тиждень війни – звернення Президента

Бажаю здоров'я!

Сьогодні провів кадрові зміни у Збройних Силах України. Разом з Головкомом Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим визначили, що новим начальником Генерального штабу буде Андрій Гнатов. Бойовий хлопець, і його завдання – саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад у плануванні операцій, оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи. Все, чому наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на сто відсотків уже на рівні планування. Генерал Баргилевич з посади начальника Генштабу переведений у генеральну інспекцію Міністерства оборони.

Сьогодні ж була доповідь Головкома щодо бойової обстановки. Бойові дії та наша оборона тривають майже по всій лінії фронту, у багатьох ключових точках. Від Харківщини й Куп'янського напрямку до південних напрямків.

Після перемовин у Джидді й появи на столі американської пропозиції щодо тиші на фронті Росія вкрала ще майже тиждень – тиждень війни, яка потрібна тільки Росії. Ми зробимо все, щоб ще більше активізувати дипломатію. Зробимо все, щоб дипломатія була результативною. Але кожен день зараз – це захист нашої незалежності, нашої держави, наших людей. І потрібно пам'ятати: саме підтримка нашої армії, усіх наших Сил оборони та безпеки України, нашої держави – така підтримка вирішує все.

Я дякую кожному й кожній, хто не забуває, що оборона України, стійкість України – це головне. Дякую всім українським воїнам, кожному нашому підрозділу. Дякую кожному й кожній, хто працює на оборону та на нашу державу. Дякую всім українцям за кожен збір для нашої української армії. Потрібно пам'ятати: поки окупант на нашій землі, поки лунають повітряні тривоги, ми маємо захищати Україну.

За результатами тижня хочу особливо відзначити воїнів 59-ї окремої штурмової бригади Безпілотних сил – дякую вам! Також 72-га окрема механізована бригада – це Покровський напрямок – молодці! 425-й окремий штурмовий полк – дякую вам за хоробрість при звільненні позицій від окупанта. 100-та, 24-та окремі механізовані бригади – дякую за ефективне знищення російської техніки й солдатів на Торецькому і Краматорському напрямках.

Щойно я говорив з Прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Подякував йому за підтримку України, нашого суверенітету й територіальної цілісності, за участь Канади в нашій спільній роботі з партнерами заради того, щоб захистити наших людей, наблизити мир і гарантувати надійну безпеку. Ми обговорили санкції проти Росії, і особливо проти танкерного флоту Росії, проти російських банків, проти схем заробітку російської держави. Обговорили з Прем'єр-міністром Карні результати зустрічі міністрів закордонних справ «Групи семи» й підсумковий документ зустрічі, доволі сильний. Я хочу подякувати всім партнерам у G7! Канада буде підтримувати Україну й надалі – і це важливо. Важливо, що майже кожного дня Україна отримує нові сигнали щодо підтримки: нові оборонні пакети, пропозиції спільної дипломатичної роботи та готовність партнерів бути більш активними.

Зараз мені міністр оборони Умєров доповів про виконання задач щодо ППО – ракети для «айріс-т», «насамсів» та «сампт». Є хороші результати по контрактуванню артилерії: будуть додаткові снаряди для нашої армії. Міністр оборони поінформував і про організацію наступного «Рамштайну» – готуємося до Брюсселю. Працюємо й над конкретною системою гарантій безпеки для України: цього тижня була зустріч військових представників у Франції, готується зустріч у Британії. Перші кроки щодо гарантій безпеки – здійснюються. Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!