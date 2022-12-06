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Після повернення зі сходу Президент України відвідав поранених захисників в одному з медзакладів Києва

6 грудня 2022 року - 23:27

Після повернення зі сходу Президент України відвідав поранених захисників в одному з медзакладів Києва

Після повернення з робочої поїздки до Донецької та Харківської областей Президент Володимир Зеленський відвідав поранених захисників, які перебувають на лікуванні в одному з медичних закладів міста Києва, і привітав їх із Днем Збройних Сил України.

Глава держави поспілкувався з бійцями, які проходять лікування та реабілітацію після поранень, поцікавився їхнім самопочуттям та умовами перебування в медустанові, а також потребами воїнів.

«Вітаю вас із Днем Збройних Сил України. Дякую за вашу службу. І найголовніше – швидше одужуйте», – зазначив Володимир Зеленський, звертаючись до захисників. 

Президент подякував військовим за мужність і стійкість у боротьбі з ворогом та вручив їм державні нагороди. Зокрема, захисники були відзначені орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, орденами «За мужність» ІІІ ступеня.

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