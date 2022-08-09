Після шести місяців війни Україна не має віри, що РФ виконає будь-які домовленості – Михайло Подоляк

Протягом повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація продемонструвала нехтування законами війни та відсутність гуманного ставлення до мирного населення на окупованих територіях, тож немає жодної віри, що РФ виконає будь-які досягнуті домовленості. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у коментарі ВВС.

За його словами, нині між Києвом і Москвою фактично немає мирних переговорів. «Є лише треки щодо обміну тілами та військовополоненими», – сказав Михайло Подоляк.

Як зауважив радник керівника Офісу Президента, російська держава не дотримується правил ведення війни чи гуманного ставлення до мирного населення на окупованих територіях України.

«Після шести місяців цієї війни ми не можемо продовжувати вірити, що РФ виконає будь-які домовленості», – наголосив Михайло Подоляк.

Він зазначив, що наша країна повернеться до переговорів з Росією, коли буде видно реалістичну відправну точку замість кремлівського ультиматуму та наміру анексувати всі окуповані території України.

За словами Михайла Подоляка, метою України є відновлення державних кордонів, які існували станом на березень 2014 року, включно з анексованим Росією Кримом. Інакше стійкого миру не буде, резюмував він.